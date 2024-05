L'Opposition officielle presse le gouvernement caquiste d'offrir rapidement les services d'imagerie médicale au Nunavik

QUÉBEC, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, André A. Morin, a présenté, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, une motion demandant au gouvernement caquiste de mettre en place les mesures nécessaires afin que les services d'imagerie médicale soient disponibles au Nunavik en y installant un tomodensitomètre, et ce, dans les meilleurs délais.

La motion du député libéral de l'Acadie, adoptée à l'unanimité, rappelle que l'absence de cet équipement limite la capacité diagnostique des médecins, peut avoir un impact sérieux sur la santé et la vie des patients et entraîne leur transfert à plus de 1500 kilomètres de chez eux. Une situation inacceptable, estime M. Morin.

« Est-ce que le gouvernement caquiste tolèrerait que des citoyens de Laval ou de Trois-Rivières doivent parcourir 1500 kilomètres pour obtenir un diagnostic médical? La situation à laquelle nos concitoyens du Nord québécois sont confrontés est inadmissible. C'est la responsabilité de l'État d'offrir les mêmes services à tous les citoyens sur l'ensemble de son territoire, à plus forte raison en matière de santé. »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]