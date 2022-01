L'opposition officielle presse la CAQ de fournir des directives claires aux cégeps et universités

MONTRÉAL, le 12 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Il est urgent que la ministre McCann dépose un plan clair avec des directives précises pour les semaines et les mois à venir et ce, tant pour les cégeps que les universités, estime la porte-parole en matière d'enseignement supérieur, madame Hélène David.

Les communautés des établissements en enseignement supérieur réclament d'avoir plus de prévisibilité pour la session qui débute dans les prochains jours. Mme David comprend leur exaspération alors qu'il est extrêmement difficile et complexe de modifier le mode d'enseignement de telles institutions avec des directives qui leur proviennent trop tardivement.

La députée de Marguerite-Bourgeoys déplore aussi l'improvisation du gouvernement dans sa gestion de la rentrée en regrettant, par exemple, que le gouvernement ne donne aucun critère quant au taux de vaccination qui sera attendu, voire exigé, pour la troisième dose, pour un retour sécuritaire en présentiel dans les collèges et les universités, comme c'était le cas pour le retour à l'automne 2021. Nous nous attendons à ce que la ministre se base sur des critères clairs qui la guideront dans ses décisions, lesquelles sont d'ailleurs souvent annoncées trop tardivement.

« La ministre, actuellement invisible, doit faire preuve de leadership et démontrer qu'elle sait où elle s'en va, en s'assurant de l'appui et de la confiance des communautés de l'enseignement supérieur. C'est exactement le contraire qui se passe aujourd'hui alors que celles-ci doivent faire naviguer à vue des organisations complexes qui nécessitent temps et logistique pour changer les modalités pédagogiques en cours de session. »

-Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur et de protection de la langue française.

