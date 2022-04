L'Opposition officielle presse la CAQ d'agir face à la pénurie de main-d'oeuvre

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - La pénurie de main-d'œuvre et l'inaction de la CAQ pour y faire face auront des répercussions malheureuses sur tous les Québécois, déplorent la porte-parole libérale en matière d'emploi, Mme Isabelle Melançon, et son collègue M. Marc Tanguay, porte-parole en matière d'économie.

Alors que le secteur manufacturier affiche maintenant 30 000 postes à combler et estime ses pertes de revenus à 18 milliards de dollars dûes au manque de personnel, la CAQ refuse toujours de reconnaître que le Québec fait face à une réelle crise de pénurie de main-d'œuvre. Soulignant ce déni de la part de François Legault, les députés de Verdun et de LaFontaine dénoncent l'incurie de son gouvernement dans le dossier.

Par ailleurs, les prévisions d'Emploi-Québec suggèrent, que sur l'horizon 2023, tous les secteurs d'activités seront en déséquilibre, rappellent Mme Melançon et M. Tanguay. Des projections qui ne manquent pas d'inquiéter ces derniers.

Enfin, les deux élus du Parti libéral du Québec demandent au gouvernement Legault d'agir rapidement en rappelant les propositions de leur formation politique en matière de main-d'œuvre :

Attirer les travailleurs expérimentés sur le marché du travail;

Poursuivre les efforts de requalification de la main-d'œuvre;

Accompagner les PME dans l'automatisation de leurs processus;

Faciliter le retour au travail des parents en leur offrant des places en services de garde à 8,70$ par jour, pour tous;

Pratiquer une immigration qui répond mieux aux besoins des entrepreneurs.

« Les 20 000 travailleurs manquants dans le domaine de la construction entraîneront inévitablement des retards de livraison et des dépassements de coûts. Plus malheureux encore, l'obligation des entrepreneurs de devoir faire plus vite avec moins de monde augmentera le risque d'accidents de travail sur les chantiers. Il faut agir maintenant! »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi

« Dans le domaine de l'assurance et des services financiers, par exemple, on compte 17 800 postes à combler. Cela représente des délais plus longs pour les citoyens sinistrés qui attendent des remboursements de leur assureur et un soutien auquel ils ont droit. La mise en place de réelles solutions est urgente. »

-Marc Tanguay, député de LaFontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

