L'Opposition officielle obtient que le 13 mars soit déclaré « Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive »

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, M. David Birnbaum, est fier de l'adoption, à l'unanimité, de son projet de loi n° 498, Loi proclamant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars de chaque année. De plus, il est important de souligner que c'est le premier projet de loi public de député adopté à la présente législature, soit, en près de quatre ans.

Pour M. Birnbaum, cela vient confirmer l'importance de son initiative et c'est un premier pas dans la bonne direction. En effet, la déclaration officielle d'une journée nationale servira à faire la promotion des bienfaits de la santé mentale positive, et ce, tant sur le plan mental que physique.

Avec les effets dommageables qu'a pu avoir l'état d'urgence sanitaire due à la pandémie et ses nombreuses mesures d'isolement, nous vivons actuellement une véritable crise de santé mentale. La réplique collective et nécessaire a trois volets : services et traitements de qualité, prévention mais aussi, promotion de la santé mentale positive. Dans ce contexte, le 13 mars, date de l'entrée en vigueur de la déclaration d'urgence sanitaire en 2020, a toute sa pertinence.

En matière de santé mentale, le député de D'Arcy-McGee rappelle d'ailleurs les propositions constructives qu'a présentées le Parti libéral, l'automne dernier :

Mise en place d'un programme de psychothérapie public gratuit et accessible;

Augmentation du financement des organismes œuvrant en santé mentale.

« Je suis très heureux que l'on puisse enfin mettre en lumière la santé mentale positive en lui accordant une journée nationale pour la célébrer. En cette période particulièrement difficile pour plusieurs d'entre nous au niveau de la santé mentale, il est crucial de prendre des actions structurantes, inclusives et financées pour venir en aide rapidement à ceux qui en ont besoin. »

-David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale

