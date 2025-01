QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Dans la foulée de l'outrage au Parlement, soulevé en décembre dernier par le leader de l'opposition officielle et porte-parole en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, envers la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, pour avoir omis de déposer le rapport annuel de gestion 2023 de la Société de l'assurance automobile du Québec, l'opposition officielle libérale demande de convoquer le PDG de la SAAQ en commission parlementaire.

Dans une procédure rarement utilisée, le député libéral de Nelligan a présenté une motion mettant en cause la conduite de Geneviève Guilbault. Cette procédure oblige la Commission de l'Assemblée nationale, présidée par la Présidente Nathalie Roy, à faire enquête sur cet outrage au Parlement.

Après avoir consulté des procès-verbaux de rencontres du conseil d'administration de la SAAQ, suivant une demande d'accès à l'information, l'opposition libérale a été troublée de constater que, bien que des drapeaux rouges avaient été soulevés lors de réunions du conseil d'administration avec les membres de la haute direction de la SAAQ, malheureusement la ministre n'a pas agi et n'a pas cru bon aviser les parlementaires des enjeux liés avec le rapport de gestion de la société d'État pour l'année 2023.

« On a laissé toutes les chances à Mme Guilbault de déposer l'important rapport annuel de gestion 2023 de la SAAQ et ce n'est toujours pas fait. Ce rapport aurait dû être déposé depuis le mois de mai dernier et nous l'attendons toujours. Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Devant l'ampleur de ce cafouillage, j'ai l'intention de demander aux membres de la Commission de l'Assemblée nationale de convoquer rapidement le PDG de la SAAQ ainsi que la ministre Geneviève Guilbault, afin de faire toute la lumière sur la question de cette saga. Nous irons jusqu'au bout de cette affaire afin de fournir la vérité aux Québécois. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan, leader parlementaire de l'opposition officielle et porte-parole en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

