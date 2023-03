L'opposition officielle fait adopter une motion par l'Assemblée nationale en soutien à la communauté haïtienne

QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - Une motion condamnant les actes de violence perpétrés par les bandes armées en Haïti et présentée par la porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, Michelle Setlakwe, a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, aujourd'hui.

Rencontre de membres de la communauté haïtienne avec le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, et les députés Michelle Setlakwe, Madwa-Nika Cadet et Frantz Benjamin. (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

La motion de la députée libérale de Mont-Royal-Outremont fait état notamment des viols collectifs et autres actes de violence sexuelle sur les femmes et les filles par des bandes criminelles qui infligent la terreur sur les populations locales. Toute cette violence s'ajoute à la violation des droits de la personne, l'insécurité alimentaire et l'épidémie de choléra qui fait toujours rage.

Enfin, la motion demande au gouvernement du Québec de continuer ses efforts en soutien à Haïti dans le respect de ses champs de compétences, en considérant les liens d'amitié qui unissent ces deux nations.

« Les informations nous provenant d'Haïti sont extrêmement troublantes. La violation des droits de la personne et les actes de violence sexuelle qui nous sont rapportés sont condamnables et je n'ose imaginer les sentiments qui habitent les 150 000 Québécois d'origine haïtienne. Je tiens à leur offrir tout mon soutien et mes pensées les accompagnent. »

-Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

Vidéo du dépôt de la motion.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]