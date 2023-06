L'opposition officielle dresse un sombre bilan de la CAQ en matière de transports et presse la ministre d'agir pour les piétons

QUÉBEC, le 26 juin 2023 /CNW/ - Le bilan de la dernière session parlementaire de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, se résume à une série d'échecs et de promesses brisées, estime André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable. Ceci, au détriment de la sécurité des usagers de la route.

Le dernier engagement non respecté par la ministre caquiste est le plan d'action en matière des piétons, cyclistes et écoliers qui devait être déposé le 24 juin. Malgré le triste bilan routier de 2022 et le sentiment d'urgence d'agir qui en découle, la présentation de ce plan est maintenant promise pour septembre.

M. Morin souhaite vivement que cette fois sera la bonne, car le Québec enregistre actuellement son pire bilan relativement à la sécurité des piétons. « Les décès sont à la hausse et, malheureusement, plusieurs victimes sont des étudiants se rendant à l'école. », insiste-t-il.

Pour le député libéral de l'Acadie, il faut que les piétons deviennent la priorité. Il faudra plus que des amendes et des radars photo pour rendre les déplacements sécuritaires pour les piétons. De nouvelles initiatives, de nouveaux projets pilotes et l'application du concept « Vision zéro » sont nécessaires, selon lui.

En plus du plan en sécurité routière qui se fait toujours attendre, le porte-parole de l'opposition officielle soulève d'autres dossiers en matière de transports où la CAQ a échoué lamentablement :

Absence de mesures concrètes pour assurer la sécurité des signaleurs routiers;

Manque de volonté politique pour améliorer l'offre de transport collectif;

Bris de services successifs à la Société des traversiers du Québec;

Absence d'un réel plan pour le transport interrégional;

Plan de transport aérien régional qui ne répond pas aux besoins des régions;

Abandon du projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis;

Fiasco du virage numérique à la SAAQ.

« La hausse des accidents sur nos routes impliquant des piétons m'inquiète énormément. Malheureusement, ça ne semble pas être une priorité pour la CAQ. Il y a pourtant urgence d'agir pour protéger tous les usagers de la route, particulièrement les écoliers. En repoussant la présentation de son plan en septembre, la ministre accepte que la rentrée scolaire se fasse sans nouvelles mesures en application. C'est très préoccupant, mais tout à fait à l'image de son bilan de première session parlementaire : brouillon. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]