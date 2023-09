L'opposition officielle dénonce le manque de transparence du gouvernement caquiste

QUÉBEC, le 16 sept. 2023 /CNW/ - L'opposition officielle libérale exprime sa vive préoccupation quant au manque de transparence du gouvernement caquiste, qui persiste dans son refus de rendre des comptes devant l'Assemblée nationale depuis cinq ans.

Malgré les moyens à la disposition des députés pour examiner la gestion des finances allouées aux divers ministères et organismes gouvernementaux, le leader du gouvernement de la CAQ, Simon Jolin-Barrette, continue de s'opposer à l'attribution de temps en commissions parlementaires pour cet important exercice, privant ainsi les députés de ce rôle essentiel.

Quelles sont les raisons qui poussent le gouvernement à garder ces informations à l'écart du regard du public ? Pourquoi le leader du gouvernement entrave-t-il la capacité des parlementaires à accomplir leur travail ? Il est grand temps que les députés de la Coalition Avenir Québec commencent à s'inquiéter du manque manifeste de transparence de leur gouvernement.

Rappelons que quelque 270 ministères et organismes sont imputables devant l'Assemblée nationale et que parmi ceux-ci, environ 100 sont imputables en vertu de la Loi sur l'administration publique. Cette loi prévoit que les députés doivent entendre, une fois tous les quatre ans, les dirigeants des ministères et organismes sur leur gestion administrative. Or, il y a eu zéro mandat de reddition de compte depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ en 2018.

Depuis 5 ans, les députés de l'opposition officielle ont les mains liées devant l'absence d'ouverture du leader du gouvernement. C'est du jamais vu. Les gouvernements précédents ont toujours accordé du temps aux commissions parlementaires pour qu'elles puissent exercer pleinement leur rôle de contrôle gouvernemental, et ce, malgré un agenda législatif chargé.

« Nous demandons formellement à Simon Jolin-Barrette de cesser sa gestion chaotique des travaux parlementaires et d'octroyer du temps d'ici la fin de la présente session parlementaire ainsi que les trois prochaines années du mandat caquiste, afin de permettre à la population de savoir comment est géré leur argent. Pour un gouvernement qui se targuait de vouloir être le gouvernement de la transparence, on repassera ! »

- Monsef Derraji, leader de l'opposition officielle

