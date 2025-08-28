L'opposition officielle dénonce le manque d'humanité de la CAQ en matière d'immigration

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, dénonce vivement la réforme caquiste en immigration qui provoque des situations absolument inhumaines et contre-productives pour le Québec.

Faisant référence à un article paru dans le Journal de Montréal, la semaine dernière, le député libéral de l'Acadie demande au ministre Roberge d'intervenir de toute urgence dans le dossier de l'éducatrice spécialisée de l'École Mont-Bruno. « Il est minuit moins une pour cette femme qui perdra son permis de travail dans 3 jours et qui devra retourner en France, loin de ses deux jeunes garçons qui demeureront au Québec. », s'inquiète Me Morin.

Selon ce dernier, les coupes caquistes dans le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) ont des effets néfastes sur toute l'économie québécoise qui a un grand besoin de main-d'œuvre. Le Québec ne peut pas se permettre de renvoyer des travailleurs qui sont déjà installés ici et qui contribuent à notre société, tous les jours. Cette façon de faire de la CAQ est d'autant plus alarmante lorsqu'il est question de séparer des familles, déplore l'opposition officielle.

« Alors que le Québec a cruellement besoin d'éducatrices spécialisées, la CAQ choisit de renvoyer une mère de famille, qui occupe un tel poste, à des milliers de kilomètres de ses enfants. Le réseau de l'éducation est mal en point, faute de spécialistes pour les services aux élèves, et les nouvelles règles en immigration amènent son lot de drames humains et on coupe dans le PEQ. C'est ça, la recette caquiste en immigration? »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie

« La réforme caquiste en immigration, c'est l'illustration parfaite d'un gouvernement qui a perdu de vue l'essentiel : l'humain. On parle d'une mère que l'on arrache à ses enfants alors que notre réseau scolaire manque cruellement de ressources. La recette caquiste, c'est d'improviser et de diviser. Nous, au Parti libéral du Québec, on croit qu'il faut bâtir, intégrer et rassembler. Un gouvernement responsable devrait se battre pour garder ces travailleuses et travailleurs qui enrichissent notre société, pas les repousser. »

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

