L'opposition officielle dénonce l'improvisation caquiste en matière de besoins énergétiques

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, Gregory Kelley, a présenté une importante motion réclamant à nouveau une véritable consultation nationale sur l'énergie. Devant l'incapacité de la CAQ à présenter un plan concret et efficient sur les besoins énergétiques du Québec pour les décennies à venir, l'opposition officielle désire que les experts et les citoyens puissent s'exprimer sur la question.

La motion du député libéral de Jacques-Cartier dénonce également le manque de planification caquiste en matière de besoins énergétiques, ce qui nuit au développement des petites et moyennes entreprises. Il rappelle que ces dernières sont le véritable moteur économique du Québec et déplore que le gouvernement Legault les oublie et porte toute son attention sur les gros deals avec de grosses multinationales.

« Clairement, on ne peut pas compter sur la CAQ pour planifier la nécessaire transition énergétique afin de mieux soutenir le développement de nos petites et moyennes entreprises. Depuis 6 ans, François Legault et son ministre Fitzgibbon les ont carrément abandonnées. Devant ce constat d'échec caquiste, notre demande d'une vaste consultation nationale indépendante sur l'énergie est plus que jamais pertinente. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie

