L'opposition officielle demande un mandat d'initiative pour trouver les meilleures solutions à la lutte contre la pauvreté

QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - L'Opposition officielle demande au gouvernement caquiste de tenir des consultations particulières itinérantes avec des acteurs des milieux communautaire et social dans le cadre de la mise à jour du plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Une demande de mandat d'initiative en ce sens a d'ailleurs été envoyée à la présidente de la Commission de l'économie et du travail par le porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Gregory Kelley, et par la porte-parole en matière d'emploi, Madwa-Nika Cadet.

Plaidant que les enjeux touchant les Québécois les plus vulnérables appellent à des solutions concertées, les deux élus libéraux demandent au gouvernement de faire preuve de transparence et d'ouverture en rencontrant les acteurs locaux qui connaissent bien la réalité du terrain et de leurs régions respectives. M. Kelley et Mme Cadet estiment que cette démarche permettrait d'élaborer les meilleures solutions pour améliorer le sort des Québécois qui en ont le plus besoin.

« La pauvreté est présente dans tous les comtés. C'est pourquoi j'invite mes 124 collègues élus à travailler ensemble pour trouver des solutions. L'explosion des coûts liés au logement et à l'alimentation étouffe les plus vulnérables qui doivent maintenant choisir entre se loger ou se nourrir. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter pareille situation au Québec, en 2023. Nous demandons au gouvernement d'être à l'écoute et de ne pas travailler derrière des portes closes dans l'élaboration du nouveau plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

« La hausse fulgurante du coût de la vie touche les Québécois de tous les milieux, y compris les travailleurs. Les banques alimentaires voient de plus en plus de ménages ayant des emplois à temps plein faire appel à leurs services. Il est urgent de trouver, collectivement, des solutions adaptées à la nouvelle réalité économique de tous les Québécois. »

-Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]