L'opposition officielle demande un mandat d'initiative pour trouver des solutions à la violence dans les écoles du Québec

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marwah Rizqy, et de sécurité publique, Jennifer Maccarone, proposent que la Commission de la culture et de l'éducation se saisisse d'un mandat d'initiative sur l'augmentation de la violence dans les écoles et autour de celles-ci.

Les députées libérales de Saint-Laurent et de Westmount-St-Louis sont préoccuppées par le nombre de cas de violence qui sont rapportés dans les médias depuis le début de l'année scolaire. La situation inquiète de plus en plus les élèves, les parents ainsi que le personnel du réseau de l'éducation et il est urgent de s'attaquer au problème.

Pour appuyer leur demande, les deux porte-paroles de l'opposition officielle ont exposé des chiffres alarmants et ce, dans toutes les régions du Québec. En voici quelques exemples:

Centre de services scolaire des Mille-Îles :

2516 cas de violence en 2018-2019



4020 cas de violence en 2021-2022;





Centre de services scolaire des Samares :

150 signalements retenus de violence en 2018-2019;



371 signalements retenus de violence en 2021-2022;





Centre de services scolaire Harricana :

19 événements majeurs signalés en 2018-2019;



47 événements majeurs signalés en 2021-2022;





Centre de services scolaires des Patriotes :

47 cas de violence en 2018-2019;



81 cas de violence en 2021-2022;





Centre de services scolaire des Affluents :

556 cas de violence physique en 2018-2019;



1596 cas de violence physique en 2021-2022;





Centre de services scolaire des Iles :

5 cas de violence physique en 2018-2019;



47 cas de violence physique en 2020-2021;





Centre de services scolaire du Littoral :

3 cas d'agression verbale/physique/sexuelle/intimidation en 2019-2020;



41 cas d'agression verbale/physique/sexuelle/intimidation en 2021-2022;





Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier :

1062 incidents liés à la violence (physique ou verbale) en 2018-2019;



1933 incidents liés à la violence (physique ou verbale) en 2021-2022 ;





Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin :

405 gestes de violence en 2018-2019;



979 gestes de violence en 2021-2022;

« Un enfant ne peut apprendre avec le ventre vide ni avec la peur au ventre. Ces données alarmantes nous rappellent qu'il est primordial d'offrir un environnement d'apprentissage sécuritaire aux élèves et au personnel scolaire. »

-Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation

« Notre demande de mandat d'initiative vise donc à dresser un état de situation de la violence dans les écoles et autour des écoles et de proposer des solutions concrètes afin de garantir aux élèves et aux équipes-écoles un environnement de travail et d'apprentissage sain et sécuritaire. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-St-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

