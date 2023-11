L'opposition officielle demande un mandat d'initiative pour contrer le recours aux paradis fiscaux

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Monsef Derraji, et sa collègue Marwah Rizqy, porte-parole en matière de paradis fiscaux, proposent que la Commission des finances publiques se saisisse d'un mandat d'initiative sur le recours à des paradis fiscaux par des entreprises et des particuliers du Québec.

Ils estiment que l'évitement fiscal par les entreprises et les particuliers est un fléau qui mine l'équité, qui est au cœur de notre régime de fiscalité, privant l'État de revenus importants et augmentant le fardeau des honnêtes contribuables. Dans un contexte budgétaire précaire, alors que les services publics sont sous pression, la lutte contre le recours aux paradis fiscaux revêt une importance encore plus grande.

Alors que des entreprises ont récemment fait les manchettes pour avoir usé de stratagèmes afin d'éviter de payer des millions de dollars en impôts au Québec, tout en profitant de nombreuses aides publiques, M. Derraji dénonce la situation et réclame d'entendre notamment le ministre des Finances, en commission parlementaire.

« Le gouvernement doit être prudent. C'est de l'argent public dont il est question. On ne doit pas offrir de l'aide financière de l'État à des entreprises qui ne respectent pas nos règles fiscales. C'est une question d'équité envers les contribuables qui paient leurs impôts. Je demande que nous procédions à des consultations afin de connaître les initiatives actuelles du gouvernement en matière de lutte contre les paradis fiscaux et de trouver ensemble, avec les parlementaires, des pistes de solutions. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]