L'opposition officielle demande un mandat d'initiative afin d'adapter à la réalité d'aujourd'hui des programmes de la Financière agricole

QUÉBEC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, André Fortin, propose que la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles se saisisse d'un mandat d'initiative sur la réforme des programmes d'assurances de la Financière agricole.

Les récents aléas de la météo causés par les changements climatiques entraînent des conséquences financières importantes pour nos entrepreneurs agricoles, notamment les maraîchers. Les programmes existants ne suffisent malheureusement plus à combler les pertes subies par les producteurs, ce qui met en péril notre autonomie alimentaire, estime le député libéral de Pontiac.

C'est pourquoi M. Fortin réclame que soient entendus, en commission parlementaire, tous les acteurs du milieu afin de revoir rapidement les programmes d'assurances de la Financière agricole. Selon lui, le gouvernement a le devoir de répondre au cri du cœur de ceux qui assurent notre sécurité alimentaire, c'est-à-dire nos producteurs agricoles locaux.

« La réalité des agriculteurs d'aujourd'hui a beaucoup changé. Les changements climatiques, la hausse fulgurante des couts de production et l'inflation leur compliquent drôlement la vie et les amènent trop souvent à envisager d'abandonner la production. Il est urgent de revoir nos programmes pour offrir à ceux qui nourrissent les Québécoises et les Québécois des solutions adaptées à leur nouvelle réalité. Notre autonomie et notre sécurité alimentaires en dépendent. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]