L'opposition officielle de retour à l'Assemblée nationale, le gouvernement doit des réponses aux Québécois

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - En cette journée de rentrée parlementaire, la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, demande au gouvernement Legault plus de transparence en ce qui concerne l'information transmise à la population. Cette session sera marquée par nos demandes à connaître les divers scénarios du gouvernement sur les prochains mois et sur la présentation d'un plan en lien avec les ressources additionnelles promises par François Legault.

Nous avons plusieurs questions sur le protocole, le manque de directives pour le réseau de la santé et de l'éducation et sur les délais de dépistage alors que partout sur le territoire, une augmentation de cas positifs est observée.

« Les prochaines semaines seront névralgiques pour le Québec. Contrairement à la première vague, le gouvernement a eu le temps d'anticiper, de se préparer et de travailler conjointement avec notre réseau de la santé et de l'éducation pour s'assurer que les Québécoises et les Québécois soient épargnés par ce virus toujours plus virulent. Maintenant, c'est au gouvernement de répondre et de démontrer qu'ils ont su entendre vos inquiétudes et nous prouver qu'ils ont pris en considération nos propositions concrètes. Nous devons absolument être prêts à affronter cet ennemi invisible qu'est la COVID-19. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions

« La situation actuelle est extrêmement particulière et est bien évidemment ressentie jusqu'à l'Assemblée nationale. Dans les circonstances, je crois qu'il est important que nous puissions faire notre devoir de législateurs afin de questionner le gouvernement, d'obtenir des réponses et d'avoir une certaine transparence dans les différentes actions qu'il prend pendant la pandémie. Pour la prochaine session, nous allons proposer de nouvelles façons de faire et de nouvelles idées modernes qui vont assurément faire contraste avec la façon de gouverner de François Legault et qui seront détaillées au cours des prochaines semaines. Plusieurs pièces législatives sont attendues et nous verrons les propositions du gouvernement, mais nous avions déjà des initiatives et des projets de loi que nous avions mis de l'avant durant la dernière session et nous allons demander de les mettre sur la table. Par exemple, celui sur les ratios infirmières-patients et celui qui proposait d'améliorer le soutien offert aux entrepreneurs et aux agriculteurs en matière de santé mentale, qui seraient plus que pertinents durant cette période extrêmement fragile pour le réseau de la santé. »

André Fortin, Leader de l'opposition officielle et porte-parole en matière de finances publiques

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

