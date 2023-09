L'Opposition officielle condamne la montée de la violence dans la région du Haut-Karabakh

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Les députées libérales aux racines arméniennes, Michelle Setlakwe et Sona Lakhoyan-Olivier, ainsi que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales, Brigitte Garceau, et André A. Morin, député de l'Acadie, dénoncent fortement la récente opération militaire de l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh.

Les quatre élus se disent fort préoccupés par la situation humanitaire qui y est gravement compromise par le conflit. Ils demandent notamment que l'approvisionnement en nourriture et en médicaments soit assuré via le maintien de l'accès au corridor de Latchine.

Cette tragédie force des milliers d'habitants, des familles et des enfants à fuir cette région du Caucase pour rejoindre l'Arménie où ils doivent désormais, abandonner leurs villes et villages pour recommencer une nouvelle vie.

« Loin de s'améliorer, la situation dans le Haut-Karabakh s'aggrave et l'exode de plus en plus massif de la population vers l'Arménie est très inquiétant. Il est impératif d'assurer la sécurité de la population qui souffre depuis trop longtemps déjà dans cette région. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont

« Je tiens à offrir tout mon soutien à la communauté arménienne présente au Québec. Je partage leur inquiétude face aux épisodes de violence et de non-respect des droits fondamentaux qui ont cours actuellement dans la région du Haut-Karabakh. Nous le dénonçons haut et fort. »

- Sona Lakhoyan-Olivier, députée de Chomedey

« La communauté internationale doit se mobiliser afin de mettre un terme à cette véritable crise humanitaire qui sévit depuis déjà trop longtemps au Haut-Karabakh. Les principes de base de respect de l'intégrité territoriale doivent être protégés par des mesures concrètes et durables. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

« Je suis de tout cœur avec la communauté arménienne qui est très présente dans ma circonscription et qui contribue quotidiennement à la société québécoise. Il est impératif que tout soit mis en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'approvisionnement des habitants de la région du Haut-Karabakh. »

- André A. Morin, député de l'Acadie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]