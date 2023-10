L'opposition officielle appelle à l'instauration d'un « réflexe transparence » pour protéger la santé, la sécurité et l'environnement

QUÉBEC, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Dans la foulée du dépassement des normes de nickel rejeté dans l'air dans le quartier Limoilou à Québec, l'opposition officielle demande au gouvernement caquiste de modifier sans délai la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L'objectif est de mettre en place un « réflexe transparence », obligeant la divulgation proactive de toute information mettant en lumière un risque sérieux pour la santé ou la sécurité des personnes ou une atteinte sérieuse ou irréparable à la qualité de l'environnement.

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information, Michelle Setlakwe, ainsi que sa collègue en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Désirée McGraw, rappellent qu'une exigence de divulgation proactive existe dans de nombreuses provinces canadiennes comme l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Concrètement, cela veut dire que le gouvernement doit, de sa propre initiative, divulguer toute information mettant en évidence un risque sérieux pour la vie, la santé, la sécurité ou une atteinte grave à la qualité de l'environnement.

Dans cette optique, les deux élues libérales insistent sur le fait que le gouvernement est avant tout au service des citoyens. Elles rappellent que la transparence et l'accès aux données, sous une forme claire et intelligible, sont un aspect fondamental de la vie démocratique de notre société.

« À l'image de ce qui se fait dans plusieurs provinces canadiennes, le gouvernement caquiste devrait avoir un « réflexe transparence » et prévoir une obligation légale de divulgation de toute information permettant d'identifier un risque sérieux pour la santé et la sécurité des Québécois. Il s'agit d'une proposition constructive, susceptible d'éclairer nos débats démocratiques. »

-Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information.

« Le gouvernement caquiste ne peut se contenter de plaider que les données sont disponibles, elles doivent aussi être présentées aux citoyens de façon claire, explicite et intelligible. La CAQ ne devrait plus tarder à mettre en place nos propositions pour protéger non seulement les citoyens, mais aussi l'environnement. »

-Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]