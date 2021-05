L'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal convoquera une séance spéciale du conseil de ville sur l'état d'urgence sanitaire

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal demande au conseil municipal de tenir une séance spéciale sur l'état d'urgence sanitaire qui accorde des pouvoirs exceptionnels à l'administration afin de lui permettre de faire face à la pandémie. Une séance plénière est réclamée depuis 5 mois par les élu-e-s d'Ensemble Montréal, mais ces derniers se heurtent à de multiples refus de la part de l'administration alors qu'il en va de sa transparence.

Depuis mars 2020, l'état d'urgence a été prolongé plus de 85 fois par la Ville de Montréal. Peu d'informations ont été communiquées aux Montréalais-es et à l'ensemble du conseil sur les décisions qui ont été prises par l'administration et sur les conséquences de la COVID-19 sur la métropole, notamment au niveau des dépenses de la sécurité publique telles que les heures supplémentaires des policiers ainsi que des manques à gagner en amendes, permis et services.

« L'administration et l'ensemble du conseil municipal de la Ville de Montréal sont redevables envers la population, ce qui implique que l'administration doit pouvoir être questionnée sur ses choix, et ce, publiquement. La crise n'est pas terminée et nous avons encore du pain sur la planche, mais ce n'est pas une raison pour prendre pour acquis le Conseil ainsi que les Montréalais-es et ne leur donner qu'un minimum d'informations, d'autant plus que les décisions se prennent en vase clos », a affirmé Karine Boivin Roy, leader de l'Opposition officielle.

Les élu-e-s d'Ensemble Montréal participent aux réunions du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de la Ville de Montréal, mais l'information transmise par l'administration lors de ces rencontres est insuffisante pour dresser un portrait global de la situation. Certaines réponses et documents sont manquants. Cette situation met un frein au travail qui doit être exercé par l'Opposition officielle, dont le rôle est d'assurer la défense et la protection des intérêts des citoyens-nes et de garantir que les mesures adoptées vont dans ce sens.

« Nous convoquerons ainsi une séance spéciale du conseil de ville sur l'état d'urgence sanitaire afin que les Montréalais-es aient l'heure juste sur les conséquences de la COVID-19 sur le territoire de l'agglomération depuis plus d'un an », a conclu Francesco Miele, leader adjoint de l'Opposition officielle.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Marc-Antoine Audette, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-925-0715

Liens connexes

ville.montreal.qc.ca