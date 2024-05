L'opposition libérale presse la CAQ d'intervenir auprès du CRTC pour garantir les services du 9-1-1 en français, partout au Québec

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Une motion demandant au gouvernement caquiste de faire les démarches nécessaires auprès du CRTC, afin de s'assurer que le service d'urgence 9-1-1 soit offert en français sur tout le territoire québécois, a été présentée par Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. La motion a été adoptée à l'unanimité, à l'Assemblée nationale.

Lors de l'étude détaillée du Projet de loi no 50, mardi, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis avait d'ailleurs déposé un amendement afin d'inclure l'enjeu de l'accès aux services en français au 9-1-1. Le ministre de la Sécurité publique et les autres élus de la CAQ ont rejeté l'amendement. C'est pourquoi, Mme Maccarone est revenue à la charge avec une motion, aujourd'hui.

En plus de demander l'assurance d'être servi en français lors d'un appel d'urgence, le libellé de la motion de Mme Maccarone souligne qu'il doit toujours être possible également d'être répondu dans une autre langue que le français, et ce, dans les plus brefs délais.

« Dans une situation d'urgence, on trouve difficilement ses mots dans notre langue maternelle. Pour un francophone, ce n'est certainement pas le meilleur moment pour pratiquer son anglais. Les cas qui nous ont été rapportés dans les derniers mois sont préoccupants. Le gouvernement de la CAQ doit continuer de faire pression sur le fédéral pour s'assurer que les services du 9-1-1 soient offerts en français à tous les Québécois francophones. C'est une question de sécurité pour le public, n'attendons pas qu'un drame ne se produise. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

