L'opposition libérale presse la CAQ à s'engager à maintenir le service de traversier à Rivière-du-Loup

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Devant la menace caquiste de déménager le service de traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, a questionné la ministre des Transports sur ses intentions. Geneviève Guilbault est demeurée vague dans ses réponses, refusant de s'engager à maintenir le service centenaire en place, malgré l'insistance du député libéral de Nelligan.

Monsef Derraji, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

En présence du maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille et de la PDG de la Chambre de commerce, Claudette Migneault et d'autres entrepreneurs de la région, M. Derraji a rappelé qu'environ 140 000 passagers utilisent le service de traversier, chaque année. Les dignitaires louperivois assistaient à la période des questions afin de démontrer toute l'importance de maintenir en place ce fleuron économique et touristique.

« Qu'est-ce que les citoyens de la région de Rivière-du-Loup ont bien pu faire au gouvernement de la CAQ pour se faire ainsi retirer un service essentiel centenaire qui fournit 15 millions de dollars en retombées économiques, annuellement? Malheureusement, à la période des questions, la ministre a été incapable de mettre fin à l'incertitude des gens de la région qui étaient présents, démontrant, une fois de plus, le mépris caquiste pour les régions du Québec. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

