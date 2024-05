L'opposition libérale convainc la ministre Duranceau de lancer une Stratégie gouvernementale en habitation

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Lors du débat sur une motion exigeant du gouvernement caquiste qu'il dépose un plan complet incluant des cibles de mises en chantier résidentielles, et présentée par Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, celle-ci a finalement obtenu gain de cause.

En effet, après avoir talonné la ministre responsable de l'Habitation depuis des semaines, la députée libérale des Mille-Îles a soutiré un engagement de celle-ci à déposer rapidement une Stratégie gouvernementale en habitation, incluant des cibles de mises en chantier. Ce document devra également contenir les mesures nécessaires pour revigorer la construction résidentielle au Québec et ainsi atteindre les cibles du plan.

Les chiffres alarmants présentés par la SCHL, qui estime que le Québec devrait construire 1,1 million d'habitations, d'ici 2030, commande un réel coup de barre en matière de construction résidentielle. C'est pourquoi Mme Dufour a voulu insister, une fois de plus, pour que la ministre agisse concrètement pour lutter contre la crise du logement qui fait rage.

Le libellé de la motion fait d'ailleurs état des conséquences délétères qu'entraîne la rareté en matière de logement sur les Québécoises et les Québécois, notamment en matière économique, sociale et de santé mentale. Par conséquent, le statu quo n'était pas envisageable pour faire face à la croissance de la population, en matière d'habitation, estime Mme Dufour.

« Nous avons demandé, à répétition, semaine après semaine, un plan complet avec des cibles précises de mises en chantier, si bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture de la ministre et qu'elle se rende enfin à nos arguments dans le seul intérêt des Québécois. Il demeure incompréhensible que la CAQ ait pris six ans à reconnaître l'ampleur de la crise et finalement faire preuve de planification. Nous attendrons avec impatience le dépôt de la Stratégie du gouvernement et continuerons d'être vigilants pour enfin redresser la barre de la construction résidentielle. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]