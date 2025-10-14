L'opposition libérale accuse la CAQ de baisser les bras dans la lutte contre les changements climatiques et les sites de contamination

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le décision du gouvernement de la CAQ de réduire ses efforts dans la réduction de gaz à effets de serre (GES) pour investir davantage dans l'adaptation aux changements climatiques et d'assouplir la réglementation des évaluations environnementales inquiète les porte-paroles de l'opposition officielle en matière d'environnement, Virginie Dufour, et de lutte aux changements climatiques, Désirée McGraw.

La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce plaide que l'on ne doit pas opposer prévention et adaptation aux changements climatiques. Selon elle, on doit agir sur les deux fronts sans ménagement. Mme McGraw reproche au ministre de faire des choix financiers sur le dos de la lutte aux GES pour tenter de renflouer les déficits historiques créés par son gouvernement

Pour sa part, Mme Dufour se dit préoccupée par l'intention du gouvernement de procéder à des assouplissements dans la gestion des sols contaminés et de réduire les délais d'analyses environnementales. Bien qu'elle soit d'accord pour simplifier les façons de faire en la matière, elle estime qu'il s'agit d'une opération qui doit se faire avec prudence et doigté afin de ne pas créer d'autres problèmes dangereux pour la population et l'environnement. À cet effet, la députée libérale des Mille-Îles affiche de la méfiance par rapport à la capacité du gouvernement caquiste de mener à bien cette opération.

« À cause de sa mauvaise gestion des finances publiques et de son manque de vision, le gouvernement de la CAQ nous force à choisir entre la lutte aux changements climatiques et l'adaptation, comme s'il s'agissait d'un jeu à somme nulle. Or, il faut faire les deux et le faire avec ambition. Investir uniquement dans l'adaptation sans réduire les émissions, c'est repousser le problème en l'aggravant. Sans prévention, les coûts exploseront et la crise climatique continuera de s'intensifier. La nouvelle stratégie du gouvernement revient à courir après sa propre queue, en espérant que personne ne s'en aperçoive. »

-Désirée McGraw, députée des Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre les changements climatiques

« Bien qu'il m'apparaisse possible de simplifier la réglementation et d'accélérer les délais d'analyse pour ce qui est des évaluations environnementales et la gestion des sols contaminés, cela ne peut se faire au détriment de la santé de la population et de la biodiversité. Il faut une approche équilibrée. En effet, une contamination peut coûter des millions aux contribuables et laisser des traces pendant des décennies. C'est donc un exercice délicat et je ne fais pas confiance à la CAQ pour le réaliser sans risque. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

