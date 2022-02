OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - L'opération Remote Immunity 3.0 prend fin après avoir permis de mettre en place près de 200 cliniques de vaccination dans 29 communautés autochtones éloignées et isolées desservies par l'Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout (SLFNHA) et l'Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko (WAHA). En partenariat avec Services aux Autochtones Canada (SAC), le SLFNHA et la WAHA ont administré les première, deuxième et troisième doses du vaccin contre la COVID-19, ainsi que des doses pédiatriques. Certaines cliniques offraient également la vaccination contre la grippe.

La WAHA a tenu sa dernière clinique le 11 février 2022 et la SLFNHA a terminé la vaccination le 21 février 2022. Depuis le lancement de l'opération Remote Immunity 3.0 en novembre 2021, environ 9 700 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans des communautés éloignées.

La fin de la première phase de cette opération permet maintenant aux équipes de se concentrer sur la capacité de pointe, qui est en place depuis début 2020. Elles auront la flexibilité nécessaire pour offrir du soutien aux Premières Nations qui en feront la demande, au-delà des ressources habituellement disponibles dans ces communautés. Cela comprend de l'aide pour mettre sur pied des cliniques de vaccination dirigées par les communautés, assurer la gestion des cas et la recherche de contacts, et mener des tests de dépistage. Services aux Autochtones Canada remercie ses partenaires de leur collaboration continue à l'appui des Premières Nations de l'Ontario.

Conscients des défis importants et immédiats auxquels le Nord de l'Ontario est confronté et l'importance de prêter main-forte aux communautés vulnérables éloignées et accessibles uniquement par avion, les Forces armées canadiennes (FAC) ont déployé des Rangers canadiens en appui à l'opération Remote Immunity 3.0. Les Rangers ont fourni un soutien logistique général, en assurant notamment le transport du personnel, des membres de la communauté et du matériel, ainsi que la coordination de divers services à l'échelle locale, y compris la traduction, l'intégration d'équipes mobiles de vaccination et la distribution de documents d'information et de sensibilisation. Les Rangers canadiens ont également apporté un soutien administratif, notamment pour l'élaboration de questionnaires de dépistage de la COVID-19 et d'autres formes de soutien général à la planification et aux opérations. La Nation Nishnawbe Aski, les unités de santé publique du Nord et Ornge sont des partenaires de cette opération.

L'équipe de l'opération Remote Immunity 3.0 est fière de l'excellent travail de chacun des membres et de l'esprit de collaboration dont ils ont fait preuve.

« Je suis heureuse de constater que l'opération Remote Community 3.0 a atteint ses objectifs et je remercie les partenaires d'avoir collaboré aussi étroitement. En tout, près de 200 cliniques de vaccination ont été mises sur pied dans le Nord de l'Ontario et ont permis d'administrer près de 9 700 doses aux membres de 29 communautés des Premières Nations éloignées et isolées. Les vaccins demeurent l'un de nos outils les plus puissants dans la lutte contre la COVID-19 qui vise à assurer notre santé et notre sécurité et celles de nos proches. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette opération, et à ceux et celles qui se sont fait vacciner ».

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Depuis le début de la pandémie, les communautés éloignées du Nord de l'Ontario font face à des défis uniques qui ont nécessité une collaboration étroite et des mesures de soutien ciblées. Le travail de l'ensemble des partenaires tout au long de l'opération Remote Community 3.0 est un autre exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les ordres de gouvernement travaillent ensemble. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait de cette opération une réussite. »

L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Depuis le début de cette pandémie, nos Forces armées canadiennes, y compris et surtout les Rangers canadiens, sont là pour soutenir les Canadiens à chaque étape du processus. Je suis profondément reconnaissante du travail acharné et du professionnalisme dont ont fait preuve nos membres tout au long de l'opération Remote Immunity 3.0, qui a joué un rôle déterminant dans la vaccination des membres de 29 communautés autochtones éloignées et isolées. À toutes les personnes qui ont participé à cet effort - merci sincèrement pour votre dévouement et votre leadership. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de la Défense nationale

« Nous sommes très fiers du succès d'ORI3 et de toutes les phases de l'opération Remote Immunity 3.0 qui visait à protéger nos communautés tout au long de cette pandémie. Meegwetch à tous nos partenaires, y compris les gouvernements fédéral et provinciaux, les régies régionales de la santé, Ornge et les Rangers canadiens pour leur travail de collaboration avec les dirigeants communautaires et les équipes locales de lutte contre la pandémie. La vaccination est notre meilleure défense contre la COVID-19, et je suis encouragé par le nombre de membres de la NAN, en particulier nos jeunes citoyens, qui protègent les autres en se protégeant eux-mêmes. »

-Derek Fox

Grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

« C'est un privilège d'avoir l'occasion de collaborer avec des partenaires de toute la région et de la province pour offrir un accès sécuritaire et rapide aux vaccins contre la COVID-19 dans la région de la baie James et de la baie d'Hudson, conformément à la mission de WAHA de fournir des soins adaptés le plus près possible du domicile. La vaccination contre les maladies transmissibles (et pas seulement la COVID-19) est un moyen essentiel d'améliorer le bien-être tout au long de la vie aux habitants dans nos communautés éloignées. Nos équipes de vaccination, en partenariat avec nos indispensables aidants communautaires, ont pu soutenir l'administration de 2 700 doses de vaccins contre la COVID-19 aux personnes âgées de plus de 12 ans. Ils ont bravé les tempêtes de neige avec le sourire, embrassé les changements apportés aux directives ou à la logistique et maintenu leur détermination et leur enthousiasme envers des soins de haute qualité. Nous sommes reconnaissants envers chaque personne ayant apporté une contribution, grande ou modeste, au succès de la troisième phase de l'opération Remote Immunity. »

Meagan Vander Ploeg, coordonnatrice du groupe de travail sur la pandémie de l'Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko

« Depuis janvier 2021, la SLFNHA souligne l'importance de se faire vacciner pour assurer la protection des personnes, des familles et des communautés de notre région. Nous sommes honorés de faire partie des initiatives de l'ORI et de travailler si étroitement avec SAC, les conseils tribaux et les communautés en vue d'atteindre cet objectif. Notre région, historiquement, a une faible couverture vaccinale et nous sommes heureux de constater les taux élevés de vaccination contre la COVID-19 dans nos communautés. Cela démontre que la collaboration entre les intervenants et les communautés permet de communiquer efficacement les messages de santé publique et de réduire les obstacles en matière d'accès aux vaccins. L'ORI a démontré que le succès des campagnes de vaccination nécessite l'affectation de ressources et de personnel dans les communautés pour soutenir la mise en place de cliniques de vaccination et pour faire la promotion de la santé. Ces efforts doivent se poursuivre afin de prévenir la propagation d'autres maladies infectieuses dans la région. Nous tenons à remercier SAC pour son étroite collaboration dans le cadre d'ORI 3.0, ainsi que les communautés pour leur travail acharné et leur leadership exemplaire tout au long de notre parcours vers la vaccination. Nous devons continuer à travailler ensemble d'une bonne façon, car la pandémie n'est pas terminée. Nous devrons adopter une approche similaire pour le déploiement du vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans.

Dr Lloyd Douglas, médecin en santé publique, Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout

Faits en bref

Au cours de l'opération Remote Immunity 3.0, environ 9 700 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans des cliniques dans 29 communautés desservies par l'Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout et l'Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout .

et l'Autorité sanitaire des Premières Nations de . Le soutien apporté par les FAC durant les trois phases de l'opération Remote Immunity comprend le déploiement d'environ 270 Rangers canadiens assignés à des rôles variés de logistique, de coordination et de soutien administratif.

Au Canada , les urgences sont d'abord gérées à l'échelle municipale. Si nécessaire, les municipalités demandent de l'aide à la province ou au territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées à l'échelle municipale. Si nécessaire, les municipalités demandent de l'aide à la province ou au territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral. Une demande d'aide est adressée au gouvernement fédéral lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou pourrait dépasser la quantité de ressources que possède une province ou un territoire et lorsque l'assistance du gouvernement fédéral est nécessaire pour aider efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente officiellement une demande d'aide fédérale, le Centre des opérations du gouvernement gère la demande. Un processus bien établi a été mis en place pour ces situations, comprenant des consultations provinciales et territoriales et une coordination interministérielle.

