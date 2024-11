Première organisation provinciale de marketing à signer l'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030 et à obtenir la certification GreenStep

TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Destination Ontario est la première organisation provinciale de marketing à signer l'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030 et à obtenir la certification organisationnelle mondialement reconnue de GreenStep Solutions, guidée par les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Parc Provincial Wabakimi (Groupe CNW/Destination Ontario)

L'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030 reflète la volonté de Destination Ontario d'améliorer chaque année son rendement en matière de développement durable jusqu'à 2030. Ce jalon représente une étape importante dans la création d'une industrie touristique plus durable et plus responsable en Ontario, garantissant que la province reste une destination de choix tout en réduisant son impact environnemental.

« Nous sommes honorés de franchir cette étape importante dans notre cheminement vers le développement durable, a déclaré Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale de Destination Ontario. Le développement durable est un élément essentiel de l'avenir du tourisme en Ontario, et nous sommes fiers de montrer l'exemple en alignant nos activités sur les meilleures pratiques mondiales. Grâce à l'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030 et à l'obtention de la certification GreenStep, nous renforçons non seulement nos efforts organisationnels, mais nous encourageons également nos partenaires de l'industrie à se joindre à nous pour créer un avenir plus durable pour le tourisme en Ontario. »

En tant que défenseure de longue date des pratiques durables, la Tourism Industry Association of Ontario (TIAO) s'est associée à GreenStep Solutions pour offrir des programmes de certification du tourisme durable aux entreprises de l'Ontario. Ensemble, la TIAO et Destination Ontario se font les champions du développement durable comme élément fondamental du secteur touristique de l'Ontario.

Andrew Siegwart, président-directeur général de la TIAO, a exprimé son soutien au leadership de Destination Ontario en tant que première organisation provinciale de marketing à s'engager dans la certification GreenStep pour le tourisme durable.

« Nous saluons l'engagement résolu en faveur d'un avenir touristique durable de Destination Ontario en tant qu'organisation qui se consacre à promouvoir l'Ontario comme un lieu à découvrir, par l'entremise de la communication et de la sensibilisation, a déclaré M. Siegwart. Nous remercions notre précieux partenaire, GreenStep Solutions, pour son expertise et ses conseils tout au long de ce processus. Alors que nous continuons à aller de l'avant en apprenant, en respectant notre terre et en nous respectant les uns les autres, nous continuons à nous engager à défendre, à échanger et à fournir des ressources pour faire progresser le tourisme durable en Ontario. »

Angela Nagy, présidente-directrice générale de GreenStep Solutions, a fait part de son enthousiasme à l'égard de l'engagement de Destination Ontario en matière de développement durable.

« Je suis ravie de voir que Destination Ontario, l'organisation provinciale de marketing de l'Ontario, a signé l'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030 et qu'elle se soumettra à notre certification de tourisme durable pour les organisations, apportant ainsi une contribution majeure aux efforts de la TIAO visant à s'assurer que la province est la destination la plus engagée en faveur du développement durable au Canada, a déclaré Mme Nagy. Le leadership se présente sous de nombreuses formes, et l'équipe de Destination Ontario se joint aux pionniers du développement durable de tout l'Ontario dans ses efforts pour mesurer et améliorer son rendement. »

En obtenant la certification GreenStep et en signant l'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030, Destination Ontario crée un précédent pour les organisations provinciales de marketing de tout le Canada en faisant du développement durable une valeur fondamentale. L'organisation se réjouit de collaborer avec des partenaires, des destinations et des intervenants pour réaliser des progrès significatifs vers un cadre touristique plus durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Engagement pour un tourisme durable à l'horizon 2030 de Destination Ontario, consultez le site suivant : https://www.destinationontario.com/fr-ca/corporate/engagement-pour-un-tourisme-durable

À propos de Destination Ontario :

Destination Ontario est la principale organisation de marketing touristique de l'Ontario, au Canada. Nous faisons la promotion de l'Ontario auprès des voyageurs de la province, du Canada et du monde entier. Nous incitons les voyageurs à faire de l'Ontario une destination incontournable sur leur liste de voyages et à revenir sans cesse à la beauté de la province. La clé de notre succès est la collaboration avec nos partenaires touristiques pour tirer profit de contenu partagé, de partenariats communs et d'une approche de marketing axée sur le visiteur. Lancée en 1999, Destination Ontario est un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux du gouvernement de l'Ontario.

www.destinationontario.com

À propos de la Tourism Industry Association of Ontario (TIAO) :

La TIAO représente la voix du tourisme dans la province. Elle défend les intérêts de ses divers membres et collabore avec les intervenants afin de promouvoir la croissance et de créer un environnement commercial favorable.

www.tiaontario.ca

À propos de GreenStep Solutions Inc. :

Fondée en 2008, la société GreenStep aide les entreprises et les destinations touristiques canadiennes en leur offrant des services de conseil et de formation, ainsi que des certifications de tourisme durable reconnues par le Global Sustainable Tourism Council. GreenStep permet aux entreprises et aux organisations touristiques de trouver des moyens d'améliorer le développement durable tout en économisant de l'argent et en améliorant leur crédibilité, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs et des intervenants en faveur de pratiques et d'expériences touristiques plus responsables.

https://greenstep.ca/

