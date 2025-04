Un nouveau sondage révèle des renseignements sur les voyages intérieurs : Où les Ontariens aiment aller et ce qu'ils recherchent le plus

TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - À l'approche de la Semaine nationale du tourisme (du 7 au 11 avril 2025), Destination Ontario célèbre le pouvoir des voyages en dévoilant de tout nouveaux renseignements sur la façon dont les Ontariens explorent leur province. Selon un nouveau sondage mené par Context Research Group (CRG) pour le compte de Destination Ontario, les destinations intérieures sont au premier plan des intentions de voyage des Ontariens. Près de neuf résidents de l'Ontario sur dix sont susceptibles de faire un voyage d'agrément de plus de 24 heures dans la province au cours de la prochaine année.

Magnifique coucher de soleil orange et violet au-dessus de l’île Bowman, dans le nord de l’Ontario. (Groupe CNW/Destination Ontario)

Sous le thème Le Canada : propulsé par le tourisme, la Semaine nationale du tourisme est l'occasion de reconnaître le rôle essentiel que joue le tourisme dans l'économie et la tapisserie culturelle du pays. Le secteur du tourisme crée un emploi sur dix à l'échelle nationale et contribue chaque année à l'économie canadienne grâce à plus de 100 milliards de dollars en dépenses de la part des divers touristes.

Cette année, les Ontariens voyagent à l'intérieur de leurs propres frontières, alimentant les économies locales et découvrant les divers paysages, attractions et expériences qui font de l'Ontario une destination de classe mondiale. Le récent sondage révèle le lien affectif profond que les Ontariens entretiennent avec leur province. Selon les résidents de l'Ontario, les voyages dans la province sont ancrés dans la beauté naturelle, la richesse culturelle et les escapades accessibles qui allient avec équilibre détente et aventure.

Points saillants du sondage :

Les résidents de l' Ontario privilégient les destinations bien connues, pittoresques et faciles d'accès, la région de Niagara , Toronto , Ottawa et Muskoka se révélant être les destinations préférées pour de courtes escapades.

privilégient les destinations bien connues, pittoresques et faciles d'accès, la , , et se révélant être les destinations préférées pour de courtes escapades. Près de 60 % des résidents de l' Ontario accordent une grande importance à la cuisine locale , au magasinage et aux expériences en pleine nature au moment de planifier leurs voyages d'agrément.

accordent une grande importance à la , au et aux au moment de planifier leurs voyages d'agrément. Visiter des marchés de producteurs et manger dans des restaurants en bord de lac sont les expériences culinaires les plus prisées, la région de Niagara , Toronto et le comté de Prince Edward se distinguant sur ce plan.

et sont les expériences culinaires les plus prisées, la , et le se distinguant sur ce plan. La visite de petites villes, les routes panoramiques, les randonnées et promenades dans la nature, les repas sur une terrasse ou en plein air, le camping ou les escapades dans un chalet ainsi que la baignade sont les principales activités convoitées durant la saison chaude, près de 50 % des Ontariens les ayant citées comme leurs activités préférées.

« Le tourisme est un élément moteur de l'économie et de l'identité de l'Ontario, rapprochant les collectivités et créant des expériences inoubliables pour les voyageurs. Alors que nous célébrons la Semaine nationale du tourisme, ces données montrent à quel point les Ontariens sont passionnés par l'exploration de leur propre région, a déclaré Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale de Destination Ontario. Il y a tant à voir et à faire dans toute la province que c'est maintenant le moment idéal pour planifier votre prochaine aventure en Ontario. »

« Le récent sondage de Destination Ontario confirme que, en raison de l'incertitude qui règne au sud de la frontière, les Ontariens optent plus que jamais pour des offres touristiques locales qui célèbrent notre identité collective, embrassent notre histoire commune et soutiennent notre économie locale, a affirmé Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. Lorsque vous réserverez vos escapades estivales et vos excursions automnales au cours des prochains mois, je vous invite à vous tourner vers les expériences riches et variées qui sont offertes dans notre belle province. »

La Semaine nationale du tourisme, qui en est à sa quinzième année, est une initiative annuelle orchestrée par l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) pour souligner les retombées du tourisme partout au pays. La campagne invite la population canadienne à soutenir les entreprises locales, à explorer de nouvelles destinations et à reconnaître la contribution du secteur du tourisme au marché du travail et à la croissance économique.

Vous trouverez le rapport complet du sondage sur les voyages intérieurs de Destination Ontario et d'autres renseignements, en cliquant ici : Résultats

