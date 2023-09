L'Ontario est sauvé par le bip pendant la journée "Testez vos avertisseurs de fumée"

La toute première journée "Testez vos avertisseurs de fumée" est lancée avec des événements à travers l'Ontario.

TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) a déclaré le 28 septembre la journée "Testez vos avertisseurs de fumée", encourageant tout le monde à appuyer sur le bouton de test de leurs avertisseurs de fumée et à s'assurer qu'ils sont fonctionnels. L'année dernière, l'Ontario a connu 133 décès liés aux incendies - le plus grave en 20 ans - et un grand nombre de ces incendies se sont produits dans des maisons où il n'y avait pas d'avertisseurs fonctionnels.

133 Ontariens ont perdu la vie dans un incendie, dont beaucoup dans des maisons sans avertisseur de fumée fonctionnel.

"Depuis 2006, la loi exige que toutes les domiciles de l'Ontario soient équipées avec des avertisseurs de fumée fonctionnels à chaque étage et à l'extérieur de toutes les chambres à coucher, mais nous continuons à connaître ces incendies catastrophiques", a déclaré le commissaire des incendies de l'Ontario, M. Jon Pegg. "Tester un avertisseur de fumée prend moins d'une minute et c'est littéralement la chose la plus facile à faire pour sauver votre vie et celle de votre famille en cas d'incendie", a ajouté M. Pegg.

La campagne sauvé par le bip a permis de lancer la journée inaugurale "Testez vos avertisseurs de fumée". Une série de matériaux imprimés et digitaux a été développée par le BCI et partagée avec les services d'incendie de tout l'Ontario qui ont promu avec enthousiasme la journée sur les canaux de médias sociaux, dans les immeubles de bureaux municipaux, les bibliothèques, les centres communautaires, les panneaux d'affichage digitaux et les arénas.

Pour un impact maximal, le matériel pédagogique a été traduit en 19 langues et distribué dans les communautés ciblées où l'anglais n'est pas la première langue, afin de sensibiliser le public à l'importance d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel et de fournir des informations fondamentales sur la protection contre les incendies.

"Tester vos avertisseurs de fumée tous les mois est un geste simple mais essentiel qui peut vous protéger, ainsi que vos proches et vos biens, des effets catastrophiques des incendies", a déclaré Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario. En reconnaissant la " journée "Testez vos avertisseurs de fumée", nous travaillons à travers la province pour faire notre part et garder l'Ontario en sécurité contre les incendies".

Le lancement de la journée "Testez vos avertisseurs de fumée" a eu lieu à l'école publique Alvin Curling de Scarborough, en présence du commissaire des incendies Jon Pegg et du chef des services d'incendie de Toronto Matthew Pegg. L'école a conduit un exercice d'incendie réel et des éducateurs publics des services d'incendie de Toronto étaient présents pour expliquer l'importance d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel.

"Être mal préparé en cas d'incendie dans votre domicile peut avoir des conséquences catastrophiques pour vous et votre famille, notamment la perte d'une vie. Des avertisseurs de fumée fonctionnels, combinés avec un plan d'évacuation, sont le meilleur moyen pour vous et votre famille d'évacuer rapidement et de survivre en cas d'incendie", a déclaré le chef des pompiers de Toronto, Matthew Pegg.

La journée "Testez vos avertisseurs de fumée" marque la première journée d'action de l'Ontario pour encourager l'installation et la vérification d'avertisseurs de fumée fonctionnels dans chaque domicile de l'Ontario et fait partie d'une stratégie plus large du BCI pour attirer l'attention sur l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels.

Les services d'incendie de toute la province organiseront des événements pour promouvoir la journée "Testez votre avertisseur de fumée".

Faits saillants:

La majorité des incendies mortels se produisent dans des domiciles qui ne sont pas équipés avec des avertisseurs de fumée fonctionnels.

Les avertisseurs de fumée doivent être testés tous les mois et les piles doivent être remplacées au moins une fois par an.

Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés après 10 ans de service.

Depuis 2006, la loi exige que des avertisseurs de fumée doivent être installés à chaque étage et à l'extérieur de toutes les chambres à coucher des résidences de l' Ontario .

Le Bureau du commissaire des incendies (BCI) assure un leadership et offre une expertise en matière de sécurité-incendie, et encourage l'adoption de changements pour réduire au minimum les répercussions des incendies et autres risques liés à la sécurité publique sur les personnes, les biens et l'environnement en Ontario.

