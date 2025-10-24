Le Prix récompense les mesures proactives, transparentes et décisives du Ministère pour réduire l'important retard dans les examens pratiques de conduite

TORONTO, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Paul Dubé, Ombudsman de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui la remise du Prix de l'Ombudsman pour la bonne gouvernance au ministère des Transports, en reconnaissance de son travail pour résorber l'énorme retard accumulé dans les examens pratiques de conduite.

Ce prix récompense les organismes publics faisant montre de pratiques administratives exemplaires. Le ministère des Transports a agi de manière proactive et décisive pour aider des centaines de milliers d'Ontarien(ne)s en attente d'un examen pratique à la suite des fermetures successives pendant la pandémie de COVID-19, a expliqué l'Ombudsman Dubé.

« Le retard accumulé dans les examens pratiques a eu de graves répercussions pour de nombreux Ontarien(ne)s, occasionnant des centaines de plaintes à notre Bureau, précise l'Ombudsman. Sans examen pratique, bien des gens ne pouvaient obtenir leur permis de conduire, ce qui limitait leur capacité à travailler, à accéder aux services essentiels et à subvenir aux besoins de leur famille. »

« Le Ministère a rapidement pris conscience de ces difficultés - et a travaillé en étroite collaboration avec nous pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à diminuer le nombre de retards. »

Les plaintes adressées à l'Ombudsman au sujet des retards ont atteint un pic de 375 en 2022-2023. Le Ministère a pris plusieurs mesures pour corriger la situation, notamment les suivantes :

Demander au fournisseur de services d'embaucher plus de 200 nouveaux(elles) examinateur(trice)s pour les épreuves pratiques de conduite;

L'ouverture de nouveaux centres Test au Volant temporaires et la prolongation des heures de service;

La simplification de l'examen pratique pour le permis de conduire de catégorie G.

Durant tout ce temps, le personnel du Ministère a fait preuve d'ouverture et de transparence envers l'équipe de l'Ombudsman, ce qui lui a permis de résoudre rapidement les plaintes. À un certain moment en 2021, le Ministère lui a indiqué que plus de 700 000 personnes attendaient de passer leur examen pratique. Le Ministère s'est montré à l'écoute des demandes et suggestions du personnel de l'Ombudsman. Entre mars et décembre 2022, il a réduit le retard accumulé, faisant passer le nombre de cas de 220 000 à 0. Le personnel de l'Ombudsman a continué à suivre le dossier au cours des deux dernières années. En 2024-2025, le Bureau n'a reçu aucune plainte de retard pour les examens pratiques.

« Selon nous, le Ministère a pris des mesures décisives qu'il a bien communiquées pour garantir un service au public aussi rapide et sécuritaire que possible, a dit l'Ombudsman Dubé. La situation nécessitait des efforts massifs, et le ministère des Transports l'a abordée de front, de manière stratégique et avec détermination. »

L'Ombudsman a remis le Prix encadré à Doug Jones, sous-ministre des Transports, qui l'a accepté au nom du Ministère. « Cette reconnaissance de la part de l'Ombudsman est très appréciée, en particulier par ceux et celles qui fournissent des services de test de conduite de première ligne à des millions d'Ontarien(ne)s », a assuré M. Jones.

« Le retard accumulé dans les examens pratiques en raison de la pandémie était sans précédent, mais les stratégies qui ont permis de le résorber peuvent être appliquées encore et encore par ce Ministère et d'autres. Merci à l'équipe de l'Ombudsman pour votre collaboration. »

M. Dubé a lancé le Prix de la bonne gouvernance plus tôt cette année dans le cadre des activités du 50e anniversaire d'Ombudsman Ontario. En février, il l'a décerné pour la première fois à la Police provinciale de l'Ontario en reconnaissance des efforts qu'elle a faits pour améliorer la prestation de ses services en français. En août, il a récompensé la Ville de Hamilton, qui a supprimé l'obstacle injuste que représentaient les droits de 100 $ imposés aux résident(e)s souhaitant déposer une plainte auprès du(de la) commissaire à l'intégrité de la Ville.

Les Prix de l'Ombudsman pour la bonne gouvernance : Ils visent à encourager et à souligner la bonne administration, le traitement équitable et l'adoption de pratiques exemplaires. S'inscrivant dans la vision d'Ombudsman Ontario, soit « un secteur public œuvrant au service de la population dans l'équité, la responsabilisation, la transparence et le respect des droits », ces mesures concrètes ont mené à une administration exemplaire.

Les lauréat(e)s seront choisi(e)s par l'Ombudsman à partir des candidatures proposées par son personnel, d'après ses interactions avec les organismes du secteur public dans le cadre des enquêtes et du traitement des plaintes soumises par le public. En savoir plus sur les prix

Ombudsman Ontario : En 1975, l'Ontario est devenu la septième province à annoncer la création d'un bureau indépendant et impartial de l'Ombudsman pour protéger le droit de la population à un traitement juste par les organismes publics. Depuis, Ombudsman Ontario a traité plus d'un million de plaintes et de demandes de renseignements, et enquêté sur des centaines de dossiers, le tout ayant débouché sur plus de 1 300 recommandations. La plupart ont été appliquées, au profit de millions d'Ontarien(ne)s. Le mandat de l'Ombudsman couvre aujourd'hui la totalité des organismes gouvernementaux provinciaux, des municipalités, des universités et des conseils scolaires, ainsi que les services de protection de l'enfance et les fournisseurs des services en français. Le logo du 50e anniversaire d'Ombudsman Ontario présente l'image d'un griffon, dans une version modernisée de cet insigne que le Bureau a choisi en 1975 pour symboliser son rôle de protecteur des droits.

