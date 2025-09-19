Paul Dubé : « Aucune communauté dans un pays aussi prospère que le Canada ne devrait avoir à subir ce à quoi est confrontée la Première Nation de Neskantaga »

TORONTO, le 19 sept. 2025 /CNW/ - L'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, a exhorté aujourd'hui les gouvernements fédéral et provincial à prendre des mesures immédiates pour remédier aux conditions de vie inacceptables et dangereuses dans la Première Nation de Neskantaga, une communauté ojibwée éloignée située à près de 500 kilomètres au nord de Thunder Bay, et qui vit sous l'avis d'ébullition de l'eau le plus long de l'histoire du Canada.

L'Ombudsman a visité la communauté cette semaine à l'invitation du chef Gary Quisess, accompagné de la Directrice de l'Unité des enfants et des jeunes d'Ombudsman Ontario, Diana Cooke. Pendant deux jours, il(elle)s ont visité des maisons, l'usine de traitement des eaux, le poste de soins infirmiers, l'aréna, l'aéroport et d'autres infrastructures essentielles - dont une grande partie « est en mauvais état ou tout simplement non fonctionnelle ».

« Les éléments de base comme l'eau potable, l'éducation, les soins de santé et le soutien en santé mentale font défaut ici, » a déclaré l'Ombudsman Dubé. « Même en 2025, après des décennies de promesses des gouvernements fédéral et provincial, Neskantaga continue de souffrir d'avis d'ébullition de l'eau et d'accès inadéquat aux soins de santé. »

Dans son plus récent Message de l'Ombudsman, M. Dubé partage son expérience au sein de la communauté, avec des photos de sa visite. Il souligne le lourd tribut payé par les jeunes : « Nous nous sommes rendu(e)s dans un cimetière local, où se trouvent des tombes d'enfants entourées d'animaux en peluche et de fleurs, » écrit-t-il. « Nombre de ces enfants ont tragiquement perdu la vie en raison de suicides. D'autres jeunes ont été envoyé(e)s à l'extérieur de la communauté pour étudier au niveau secondaire, faute d'école sur place pour eux(elles). Quand il(elle)s sont finalement rentrés chez eux(elles), c'était dans des cercueils. »

Il insiste sur le fait que remédier à ces problèmes persistants constitue non seulement une obligation morale et légale, mais aussi une occasion pour les gouvernements provincial et fédéral de démontrer une véritable réconciliation grâce à des changements significatifs et durables.

Dans le cadre du Plan de services aux Autochtones d'Ombudsman d'Ontario, l'Ombudsman s'est engagé à faire connaître les services de son Bureau, à mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées de nombreuses Premières Nations éloignées et à contribuer à la réconciliation en amplifiant les voix autochtones. « Les gouvernements déterminés à réduire les formalités administratives feraient bien de donner la priorité à l'élimination des formalités administratives qui privent les communautés autochtones éloignées d'eau potable et d'un financement adéquat pour les soins de santé, l'éducation et les infrastructures, » affirme-t-il dans son Message.

M. Dubé exhorte l'Ontario et le Canada à agir dès maintenant et a confirmé son engagement à collaborer avec les deux paliers de gouvernement pour partager ses observations et prendre connaissance de leurs plans afin de résoudre ces enjeux vitaux.

« Aucune communauté dans un pays aussi prospère que le Canada ne devrait avoir à subir ce à quoi est confrontée la Première Nation de Neskantaga, » écrit-t-il dans son Message.

Lisez le compte rendu complet de l'Ombudsman et regardez les photos de sa visite à la Première Nation de Neskantaga.

Au sujet de l'Ombudsman Ontario : L'Ombudsman, institué en 1975 pour protéger les droits de tout(e)s les Ontarien(ne)s, est un officier indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario. Dans les 50 dernières années, le Bureau de l'Ombudsman a géré plus d'un million de dossiers et formulé plus de 1 300 recommandations visant à améliorer les services publics dans l'intérêt de millions de gens partout dans la province. Aux termes de la Loi sur l'ombudsman, l'Ombudsman examine et règle les plaintes et répond aux demandes de renseignements du public au sujet des organismes gouvernementaux provinciaux ainsi que des services en français, des services de protection de l'enfance, des municipalités, des universités et des conseils scolaires.

Voir aussi : Aide pour les peuples autochtones, Message de l'Ombudsman

SOURCE Ombudsman Ontario

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Ashley Bursey, Gestionnaire des communications, [email protected]