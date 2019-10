L'Office rend hommage à Norbert Rodrigue

DRUMMONDVILLE, QC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office des personnes handicapées du Québec tient à rendre hommage à monsieur Norbert Rodrigue, qui fut président-directeur général de l'organisation de 1999 à 2005.

À la suite du décès de monsieur Norbert Rodrigue, le 22 octobre dernier, l'Office tient à exprimer ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille ainsi qu'à ses proches.

Homme de passion, profondément engagé et respecté de toutes et de tous, monsieur Rodrigue a dirigé l'Office de 1999 à 2005. Il fut, entre autres, un acteur incontournable lors de la révision de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Il a contribué par le fait même à l'actualisation du rôle de l'Office et à faire reconnaître l'apport des organismes représentant les personnes handicapées à l'avancement de la participation sociale. Officier de l'Ordre national du Québec, il s'est distingué tant par son action syndicale que par son dévouement constant à défendre les droits des personnes plus vulnérables.

Citations :

« Un homme de cœur, passionné, qui a milité toute sa vie pour faire du Québec une société plus égalitaire, plus juste, plus solidaire. Je salue l'héritage que monsieur Norbert Rodrigue laisse à la société québécoise, dont celui visant à ce que toutes les citoyennes et tous les citoyens du Québec puissent y participer pleinement, à part entière. Mes pensées accompagnent les membres de sa famille et ses proches, à qui j'adresse mes plus sincères condoléances. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je tiens à souligner l'apport inestimable de Norbert Rodrigue à la définition des orientations de l'Office et à la réalisation de sa mission. Nous perdons en ce jour un grand homme, qui s'est investi pleinement pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées et responsabiliser l'ensemble de la société aux actions à mettre en œuvre à cette fin. Il fut un pionnier, un ambassadeur de premier ordre pour faire connaître l'Office et sa mission. Je tiens à lui rendre hommage et à saluer son exceptionnelle contribution à notre organisation. »

Martin Trépanier, président du conseil d'administration

« Norbert Rodrigue fut un mentor, généreux et mobilisateur, qui a marqué plusieurs d'entre nous lors de son passage à l'Office. Nous nous souviendrons de cet homme de conviction, de valeurs, profondément engagé, qui a consacré une partie de sa carrière à favoriser la participation sociale des personnes handicapées. J'offre mes plus sincères sympathies aux membres de sa famille et à ses proches, sachant combien il était aimé et apprécié de toutes celles et de tous ceux qui l'ont côtoyé. »

Anne Hébert, directrice générale

Faits saillants :

Monsieur Norbert Rodrigue a été président-directeur général de l'Office de 1999 à 2005.

a été président-directeur général de l'Office de 1999 à 2005. C'est sous sa gouverne que fut actualisée la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale , qui a amené une plus grande responsabilisation de tous les acteurs de la société quant à la participation sociale des personnes handicapées.

, qui a amené une plus grande responsabilisation de tous les acteurs de la société quant à la participation sociale des personnes handicapées. Dans le cadre des activités soulignant son 40e anniversaire, l'Office a produit un cahier-souvenir ainsi qu'une vidéo commémorative où est soulignée l'exceptionnelle contribution de monsieur Rodrigue aux réalisations de l'Office. Ce cahier-souvenir ainsi que cette vidéo sont disponibles sur le site Web de l'Office à l'adresse suivante : https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/40e-anniversaire-de-loffice/lancement-du-cahier-souvenir-et-de-la-video-commemorative.html.

Liens connexes :

https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/40e-anniversaire-de-loffice.html

https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/

https://www.youtube.com/channel/UC1KInmWKs_QAGo6L7FV1ZIw

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à communications@ophq.gouv.qc.ca.

Source :

Patrick Inthavanh Relationniste médias Office des personnes handicapées du Québec 819 314-3549

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Related Links

ophq.gouv.qc.ca