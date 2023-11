L'Office québécois de la langue française lance Sur la bonne voie : vocabulaire du camionnage

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française lance Sur la bonne voie, un vocabulaire qui présente la terminologie française ainsi que les définitions relatives à plus de 140 concepts du domaine du camionnage.

Ce vocabulaire permet de nommer avec justesse les réalités liées au quotidien de ceux et celles qui travaillent dans ce secteur et qui veillent au transport efficace et sécuritaire des marchandises.

Le nouvel outil proposé par l'Office permet de mieux comprendre des notions liées, notamment, aux différents types de véhicules ou de remorques, aux chargements ainsi qu'aux activités quotidiennes des intervenants de ce secteur. On y apprend également ce que signifient des termes comme porte-à-faux, train double, essieu tandem ou châssis squelette.

Ce vocabulaire a été produit avec la collaboration de spécialistes de l'Association du camionnage du Québec, du Centre de formation en transport de Charlesbourg, du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Société de l'assurance automobile du Québec.

En proposant un vocabulaire qui présente des termes français dans un secteur d'activité comme celui du camionnage, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication dans ce domaine.

Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique de l'Office, une plateforme consultée annuellement par des millions de personnes de partout dans le monde.

