L'Office montréalais de la gastronomie propose un voyage culinaire aux Bruxellois

Saveurs montréalaises au menu pour le Tram Experience de la capitale belge.

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Prochaine station : Montréal! Les habitants et visiteurs de Bruxelles auront l'occasion de se délecter des saveurs montréalaises cet automne grâce à l'Office montréalais de la gastronomie (OMG) et visit.brussels qui proposeront aux passagers du Tram Experience une épopée culinaire signée Samuel Sirois.

Le Tram Experience ravit les papilles de ses passagers depuis onze ans par des odyssées gastronomiques à bord d'un tramway qui parcourt les plus beaux quartiers de Bruxelles. À l'initiative de l'OMG, les menus à savourer du 17 octobre au 2 décembre prochain seront concoctés par le maître cuisinier montréalais Samuel Sirois, chef enseignant à l'ITHQ et finaliste du concours international Sirha Bocuse d'or, l'une des compétitions culinaires les plus prestigieuses au monde. Le Québécois fera partie des six chefs qui feront découvrir leur univers aux visiteurs du Tram Expérience, dès l'automne. Ses créations à saveur montréalaise seront donc présentées aux côtés de menus du Japon, de l'Italie, de la France et de la Belgique.

Prendre les commandes de la cuisine du Tram Expérience est un défi créatif pour un chef chevronné dont l'expertise lui permettra de surprendre la clientèle européenne par l'éventail de l'offre culinaire montréalaise tout en lui offrant une carte au diapason de la culture d'ici. C'est avec cette vision en tête que l'OMG a sélectionné Samuel Sirois, lors de l'appel à candidatures tenu le printemps dernier. Sa mission : développer des menus six et sept services originaux, imaginatifs et actuels, qui feront vivre aux Bruxellois des sensations gustatives qui leur donneront envie d'approfondir leur expérience gastronomique à l'occasion d'un séjour dans la métropole.

Pour Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, cette mission habituellement confiée à des chefs européens étoilés est une occasion exceptionnelle de faire briller les saveurs de la métropole outre-mer en plus de générer des occasions de maillages économiques pérennes entre les acteurs des deux côtés de l'Atlantique : « offrir aux passagers du Tram Experience un menu montréalais contemporain et haut de gamme représente une vitrine extraordinaire pour la gastronomie d'ici. Il s'agit aussi d'une chance inouïe de favoriser les échanges et de stimuler les partenariats d'affaires entre nos chefs et producteurs locaux et les acheteurs et distributeurs belges. »

L'initiative qui recevra quelque 2 000 visiteurs au cours de l'automne a vu le jour grâce au Programme de rayonnement de la gastronomie montréalaise hors Québec de l'OMG et à la complicité de la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Les billets seront mis en vente dans quelques semaines sur le site de visit.brussels.

Lancé en 2019, l'Office montréalais de la gastronomie a pour objectif de renforcer la position de Montréal comme capitale gourmande et destination gastronomique de premier choix en Amérique du Nord. Parmi les différentes initiatives de l'OMG, on compte notamment les événements « Tous dans la même assiette » ainsi que la distribution dans le réseau hôtelier du Coffret gourmand 100 % Montréal, qui valorise et facilite l'accès aux produits conçus et préparés sur l'île de Montréal.

À propos de l'Office montréalais de la gastronomie (OMG)

L'Office montréalais de la gastronomie est une initiative de Tourisme Montréal créée en 2021, réalisée grâce à l'appui financier de la Ville de Montréal. L'OMG a comme mission de mobiliser les milieux concernés pour renforcer Montréal comme destination gastronomique de premier choix en Amérique du Nord. Ainsi, ses objectifs sont de positionner la gastronomie comme moteur de développement économique, social, environnemental, culturel et comme lieu de création et d'innovation; d'accompagner les milieux concernés à accroître la portée d'initiatives à forte valeur ajoutée pour la destination et à faciliter les occasions d'affaires; de stimuler et de reconnaître les initiatives de valorisation des produits artisanaux de Montréal et de nos régions; de mettre en lumière les éléments clés du patrimoine culturel et de l'identité culinaire montréalaise et québécoise ainsi que d'intensifier la visibilité des produits, des chefs ainsi que des artisanes et artisans montréalais à l'extérieur du Québec. Pour plus d'information, visitez le site www.officemtlgastronomie.ca

