L'Office des transports du Canada lance une nouvelle ligne d'aide confidentielle sans frais pour les questions d'accessibilité

GATINEAU QC, le 20 août 2019 /CNW/ - Les personnes handicapées et la communauté des personnes handicapées disposent maintenant de nouveaux outils pour faire valoir leur droit à un réseau de transport accessible. Pour aider à la mise en œuvre du nouveau Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, l'Office des transports du Canada (OTC) a mis en service une nouvelle ligne d'aide confidentielle et sans frais afin de donner des renseignements sur les transports accessibles ainsi que des conseils sur les services de règlement des différends en la matière.

Les personnes qui appelleront à la ligne d'aide pourront parler à un membre du personnel de l'OTC si elles ont des questions sur les transports accessibles, ou encore si elles veulent déposer une plainte en matière d'accessibilité des transports. Le service est confidentiel. Le personnel est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l'Est.

Nouvelle ligne d'aide sur l'accessibilité : 1-844-943-0273

Si vous souhaitez porter plainte, sachez que l'OTC a également créé un nouveau formulaire pour simplifier le processus de traitement des plaintes en matière d'accessibilité des transports. Les personnes handicapées qui rencontrent un problème d'accessibilité pendant leurs déplacements peuvent déposer une plainte à l'adresse otc.gc.ca/accessibilité.

« Grâce au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, nous serons mieux à même de garantir que le droit fondamental à des transports accessibles sera bel et bien respecté. Si des voyageurs handicapés croient que ce droit n'a pas été respecté, la nouvelle ligne d'aide de l'OTC en matière d'accessibilité et son formulaire simplifié leur permettront d'obtenir de l'information ou de porter plainte facilement. Ces étapes témoignent de l'engagement de l'OTC à s'assurer que ses services de règlement des différends, fournis par des experts impartiaux, sont eux-mêmes aussi accessibles et simples à utiliser que possible. »

Scott Streiner, président et premier dirigeant de l'Office des transports du Canada

À propos de l'OTC

L'Office des transports du Canada est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation qui a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, toutes les attributions d'une cour supérieure. Il a trois mandats principaux : veiller à ce que le réseau national de transport fonctionne efficacement et harmonieusement; protéger le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible; et offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur. Pour s'acquitter de ses mandats, l'OTC élabore et applique des règles de base pour encadrer les droits et les responsabilités des fournisseurs de services de transport et des usagers; il fait en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous parmi les concurrents; il règle des différends grâce à une gamme d'outils, soit la facilitation et la médiation, ainsi que l'arbitrage et le processus décisionnel formel; et il veille à ce que les fournisseurs de services de transport et les usagers soient au courant de leurs droits et de leurs responsabilités ainsi que des services que leur offre l'OTC.

