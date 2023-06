L'Office des personnes handicapées du Québec lance la première édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard

DRUMMONDVILLE, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec lançait, au début de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la première édition du Prix Laurette-Champigny-Robillard. Ce nouveau prix sera remis dans le cadre de l'attribution du Prix À part entière qui a lieu tous les deux ans.

Nommé ainsi en l'honneur de la première présidente-directrice générale de l'Office, le Prix Laurette-Champigny-Robillard vise à rendre hommage à une personne handicapée dont les actions et le parcours sont exceptionnels, exemplaires et inspirants. Il est géré et attribué entièrement par les membres du conseil d'administration de l'Office.

Les candidatures seront évaluées par les membres du conseil d'administration sur ces critères :

la portée et les retombées des actions réalisées;





le parcours de la personne candidate;





l'originalité et l'aspect novateur des actions.

Une bourse de 5 000 $ sera remise à la personne lauréate.

Faits saillants :

Laurette Champigny-Robillard fut une pionnière à plusieurs égards. Elle fut entre autres la première présidente du Conseil du statut de la femme ainsi que la première présidente-directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec. Avec l'aide des premiers membres du C. A., madame Champigny-Robillard a mis en place la structure et les fondements de l'Office. Elle en a précisé le rôle ainsi que ses pôles d'intervention. Elle a aussi joué un rôle déterminant pour établir des relations de partenariat avec différents acteurs pour faire avancer les connaissances concernant la situation des personnes handicapées.

Le Prix Laurette-Champigny-Robillard est l'occasion de souligner le rôle important de cette femme d'exception. C'est aussi l'occasion de reconnaître son parcours de vie exceptionnel et son implication pour le droit des femmes et des personnes handicapées. Le Prix Laurette-Champigny-Robillard se veut un hommage au legs inestimable de cette grande dame, décédée le 8 juillet 2019.

