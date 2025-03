MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Caroline Vermette à titre de première vice-présidente et cheffe de la direction financière d'Investissements PSP. Investissements PSP a également annoncé la nomination d'Alexandre Roy à titre de premier vice-président et chef de la gestion du risque.

Avant de se joindre à Investissements PSP, Caroline Vermette œuvrait à la Banque Nationale du Canada, où elle a récemment occupé le poste de première vice-présidente, Audit interne. Dans le cadre de ce rôle, elle a démontré l'efficacité de la gestion des risques, de la gouvernance et des contrôles internes de la Banque auprès du conseil d'administration et de la haute direction. Forte de plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction financière, elle a fait ses preuves en matière de planification financière stratégique, de gestion des risques et de promotion de l'efficacité grâce à la technologie et à l'innovation.

« La nomination de Caroline Vermette à titre de cheffe de la direction financière marque un nouveau chapitre stimulant pour Investissements PSP. Sa vaste expérience dans les domaines de l'information financière, de l'audit interne et de la gestion des risques, combinée à sa connaissance approfondie des opérations financières complexes et des normes comptables internationales, contribuera à assurer la solidité financière et l'orientation stratégique d'Investissements PSP. Caroline renforcera la capacité d'Investissements PSP à composer avec un contexte mondial des placements de plus en plus complexe et à remplir son mandat pour nos bénéficiaires », souligne Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction, Investissements PSP.

Alexandre Roy s'est joint à Investissements PSP en 2007 et joue depuis longtemps un rôle essentiel dans le renforcement de la fonction de gestion du risque de l'organisation et du processus de construction du portefeuille. Tout en occupant des postes de direction de plus en plus importants jusqu'à celui de premier directeur général, Gestion du portefeuille global, il a élaboré et mis en œuvre l'approche du portefeuille global. Cette approche, qui considère toutes les catégories d'actifs et toutes les activités liées aux placements comme une unité cohérente, a permis d'optimiser le processus de placement, d'accroître le rendement du portefeuille et d'améliorer la gestion du risque dans toute l'organisation. Plus récemment, il a également assumé des responsabilités intérimaires à titre de chef des placements.

« Le talent et le leadership exceptionnels d'Alexandre ont longtemps été essentiels à Investissements PSP, nous permettant de générer de la valeur pour nos bénéficiaires et faire progresser nos objectifs stratégiques. Sa nomination à titre de chef de la gestion du risque témoigne de sa compréhension approfondie de nos activités, de sa capacité éprouvée d'élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles approches pour renforcer notre organisation et de son engagement à protéger l'intégrité de notre portefeuille de placements. Je suis très heureuse d'accueillir Alexandre au sein de notre Comité de direction et de profiter de ses précieux conseils. Je suis convaincue qu'il continuera de renforcer notre cadre de gestion des risques et de contribuer au succès à long terme d'Investissements PSP », ajoute Mme Orida.

