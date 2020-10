L'œuvre du sculpteur Roger Langevin rendant hommage à Dany Laferrière prêtée à la Grande Bibliothèque

En acceptant l'offre de prêt du sculpteur Roger Langevin, le président-directeur général de BAnQ, Jean-Louis Roy, souhaite notamment faire écho à l'exposition Un cœur nomade, organisée par le Quartier des spectacles pour célébrer les 35 ans d'écriture de Dany Laferrière.

Le souhait de Dany Laferrière et de Jean-Louis Roy est que les écrivaines et écrivains québécois puissent occuper un espace plus important dans la cité et son imaginaire. Qui sait si cette initiative ne préfigure pas un jardin des écrivains où les figures importantes de notre littérature seraient ainsi personnifiées par différents artistes?

Citations

« Nous vivons en ce moment un véritable siège sur le plan culturel. À l'air libre, l'art public permet aux gens d'entrer en relation avec un propos plastique, bien sûr, mais aussi, dans le cas d'une œuvre comme celle-ci, avec un écrivain marquant et tout ce qu'il peut représenter au-delà de la littérature. Sans compter que Dany Laferrière est un ami de toujours de la Grande Bibliothèque : l'œuvre de Roger Langevin en est un magnifique rappel. »

Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ

« L'œuvre ne peut logiquement être installée qu'à deux endroits, soit Petit-Goâve, lieu de naissance de l'homme à Haïti, soit Montréal, lieu de naissance de l'écrivain à son métier. J'ai voulu rendre à la fois cette gravité et la joie intrinsèque de Dany. Sa grande humilité aussi. »

Roger Langevin, artiste

« L'émotion annule le temps. »

Dany Laferrière, écrivain

« Cette œuvre illustre à merveille l'utilisation qu'on peut faire de l'espace urbain pour mettre en valeur la culture au centre-ville de Montréal. Il s'agit par ailleurs d'un beau complément à l'exposition Un cœur nomade au Quartier des spectacles, qui se poursuit jusqu'au 1er novembre 2020. Voici une belle occasion pour les résidents et les visiteurs de découvrir différents lieux qui enrichissent la vie culturelle montréalaise. »

Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.



La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 514 873-1101, poste 3199, [email protected]

Liens connexes

http://www.banq.qc.ca/