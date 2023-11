L'œuvre Changer le monde au cœur du projet résidentiel Maestria

Une œuvre collaborative entre le défunt artiste Bernard Séguin Poirier et des jeunes du Centre jeunesse de Montréal illumine le projet immobilier Maestria Condominiums

Pour voir la vidéo de l'installation de l'œuvre : Cliquez ici

MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Groupe Devimco, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fiera Immobilier ont présenté hier une œuvre magistrale de 12 pieds sur 40 pieds intitulée Changer le monde, réalisée en 2010 par 1 500 jeunes du Centre jeunesse de Montréal et signée par le défunt artiste Bernard Séguin Poirier. Cette œuvre occupe une place de choix dans le projet résidentiel Maestria, situé au cœur du Quartier des spectacles.

Pierre Pelletier, Chef, Développement et financement immobilier – Canada, FIERA Immobilier; Fabienne Audette, Directrice générale, Fondation des jeunes de la DPJ; Léandre Chénard-Poirier, fils de M. Séguin Poirier; Suzanne Chénard, épouse de M. Séguin Poirier; Marie Lamoureux, conseillère principale aux affaires publiques, Partenariat du Quartier des spectacles ; Serge Goulet, président, Groupe Devimco; Martin Raymond, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ (Groupe CNW/Groupe Devimco)

Dans une vision guidée par l'art et le sens de la communauté, les partenaires de Maestria ont eu le privilège d'intégrer au sein du projet une œuvre d'art exceptionnelle de l'artiste Bernard Séguin Poirier, reconnu à l'échelle internationale pour ses œuvres en émail sur cuivre, son génie artistique et sa bonté sans frontières.

« En intégrant des éléments créatifs et collaboratifs, l'œuvre renforce les liens communautaires et contribue au bien-être des occupants. Elle est l'expression d'une expérience transformative qui encourage la créativité des jeunes et accroît leur confiance. Ensemble, ils ont créé une pièce unique, une inspiration profonde pour les propriétaires et les locataires qui habitent le projet et pour la population qui transitera par Maestria. », affirme Serge Goulet, président de Groupe Devimco.

« Nous sommes fiers de soutenir des projets immobiliers qui vont au-delà de la simple construction de bâtiments. Nous croyons fermement que le développement immobilier peut être un catalyseur pour le progrès social et économique, et c'est pourquoi nous cherchons à collaborer avec des partenaires qui partagent cette vision », déclare Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« L'art est une manière de valoriser notre héritage culturel et d'investir dans le développement d'un tissu social solide. En collaborant avec des artistes locaux reconnus comme Bernard Séguin Poirier, nous créons des espaces immobiliers qui sont une source d'inspiration pour tous », note Pierre Pelletier, Chef, Développement et financement immobilier - Canada de Fiera Immobilier.

« Les jeunes de la DPJ ont bénéficié d'une occasion très spéciale de partager leur vécu et leurs rêves. Participer à une œuvre d'art d'une telle envergure avec un artiste reconnu leur a permis de recevoir un message essentiel: les jeunes sont les artistes de demain et nous devons écouter ce qu'ils ont à dire. Et pour cela, nous vous disons merci du fond du cœur! », ajoute Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ.

M. Séguin Poirier avait déclaré, à propos de la réalisation de ce projet d'œuvre conjointe : « Cet engagement social est une belle réalisation dans ma carrière. Je suis toujours content de retrouver les jeunes et de les guider dans la réalisation de ces œuvres. Ils se sentent valorisés et je suis très heureux de m'impliquer auprès d'eux. »

Le vibrant hommage rendu au défunt artiste, en présence de la famille et des amis, fut marqué par les témoignages des proches et la projection d'une capsule vidéo.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $ dont 1,1 milliard $ a été investi par le Fonds immobilier; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer, et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Elle gère 9,3 milliards d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 30 septembre 2023. La grande diversification de son portefeuille - sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers - et sa gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif.

Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital. Elle offre à Fiera Immobilier un accès à l'information sur le marché mondial des placements, ce qui stimule notre capacité d'innover dans un cadre axé sur l'évaluation et l'atténuation des risques.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe Devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Groupe Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du MAA Club Sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup d'envoi de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase de ce projet situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. En 2022, Groupe Devimco signe également le projet Wellington sur le BassinMC, faisant partie du projet District Griffin, dans le quartier Griffintown.

Enfin, Groupe Devimco réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville de Longueuil et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

SOURCE Groupe Devimco

Renseignements: Justin Meloche, [email protected], 514 995-9704