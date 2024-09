Ces rapports mettent en lumière les réalisations importantes et les objectifs stratégiques de l'OCRI, qui en est à sa deuxième année d'existence

TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié son rapport annuel 2023-2024 ainsi que le premier rapport annuel du comité consultatif des investisseurs (CCI), qui témoignent des progrès substantiels et des initiatives stratégiques clés réalisés durant la période.

« Au cours du dernier exercice, nous avons accompli de grands progrès pour nous assurer que nos services sont efficients et adaptés aux besoins des investisseurs canadiens, a déclaré Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. Que ce soit par nos innovations réglementaires ou nos initiatives centrées sur les investisseurs, nous sommes déterminés à créer un environnement où les investisseurs se sentent protégés et informés. Nous aurons à cœur l'amélioration et l'innovation continues au cours des années à venir. »

Le premier rapport annuel du CCI souligne la détermination de l'OCRI à faire entendre la voix des investisseurs au sein de l'organisme.

« La première année du CCI a été une année bien remplie et enrichissante, marquée par l'engagement et la consultation, a ajouté M. Kriegler. Je tiens à remercier les membres du CCI pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés au lancement de ce comité important, et pour les conseils avisés qu'ils fournissent à l'OCRI au nom des investisseurs. »

Voici quelques points saillants du rapport annuel de l'OCRI :

L'OCRI a présenté un plan stratégique triennal soulignant sa vision qui consiste à être un organisme de réglementation agile et fiable et sa mission qui est de favoriser des marchés financiers sains au moyen d'une réglementation équitable et efficace;

Il a mis l'accent sur l'évolution de la réglementation dans le but d'offrir des services efficients et d'augmenter l'accès à des conseils adaptés aux besoins changeants des investisseurs;

Il a publié le plan d'orientation du Bureau des investisseurs, qui a mené sa première enquête sur les investisseurs et mené une campagne de sensibilisation fructueuse;

Il a harmonisé les Lignes directrices sur les sanctions et adopté de nouveaux énoncés de principe afin d'assurer une réglementation uniforme et efficace;

Il a élaboré des cadres de réglementation des plateformes de cryptoactifs et des fonds négociés en bourse (FNB), et amélioré les capacités de surveillance croisée des actifs.

Voici quelques points saillants du rapport annuel du CCI :

Le CCI a fourni des conseils et des renseignements à l'OCRI concernant son plan stratégique et mis en lumière des sujets clés pour l'organisme : formation des investisseurs, traitement des plaintes et recours des investisseurs, compétences des conseillers et négociation des cryptoactifs;

Il a transmis au Bureau des investisseurs de l'OCRI une rétroaction précieuse sur son plan d'orientation, qui met l'accent sur des questions comme la fraude, les escroqueries, le traitement des plaintes et les défis financiers que doivent relever les Canadiens;

Il a eu des discussions avec d'autres parties prenantes et des groupes de défense des droits des investisseurs pour comprendre leurs priorités et initiatives.

Pour obtenir plus de renseignements, lisez le rapport annuel intégral de l'OCRI et le premier rapport annuel du CCI à ocri.ca.

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site ww.ocri.ca.

