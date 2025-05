TORONTO, le 14 mai 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est ravi d'annoncer le lancement de sa nouvelle série de webinaires contenant des conversations instructives avec des chefs de file, des perturbateurs et des innovateurs qui définissent l'avenir des finances au Canada.

Conçus pour informer, inspirer et motiver, ces webinaires portent sur les avancées sectorielles qui contribuent à améliorer la protection des investisseurs, l'intégrité des marchés et l'efficience réglementaire. Dans chaque épisode, des experts formulent des observations sur les défis urgents et les nouvelles tendances du secteur financier.

Le premier épisode présente Andrew Kriegler, chef de la direction de l'OCRI, en conversation avec Sarah Paquet, chef de la direction de CANAFE, l'unité du renseignement financier du Canada et le superviseur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils discutent de la façon dont CANAFE évolue pour s'attaquer aux nouveaux risques dans un monde de plus en plus axé sur le numérique et les données, et de la façon dont l'OCRI et CANAFE collaborent pour bâtir un système financier plus résilient et transparent.

« Compte tenu de l'évolution des marchés financiers, le leadership proactif et la collaboration sont essentiels, a déclaré Andrew Kriegler, chef de la direction de l'OCRI. Cette série de webinaires fournit une plateforme qui permet d'échanger des connaissances, de stimuler l'innovation et de donner aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour affronter l'avenir des finances ».

Principaux sujets traités dans le premier épisode

La croissance des actifs numériques et les défis réglementaires associés aux cryptomonnaies, aux plateformes de chaînes de blocs et à la décentralisation globale des finances;

La façon dont l'OCRI et CANAFE collaborent pour améliorer leur surveillance tout en réduisant le fardeau réglementaire;

Les initiatives stratégiques de CANAFE visant à contrer les nouveaux dangers financiers et à moderniser son approche;

La façon dont l'intelligence artificielle générative et les technologies de pointe définissent les renseignements financiers et la réglementation.

Ce webinaire est le premier d'une série conçue pour informer les professionnels du secteur, les organismes de réglementation et les investisseurs des principaux faits nouveaux dans le monde des finances.

Pour obtenir plus de renseignements sur la série de webinaires sur le leadership éclairé de l'OCRI et les prochains épisodes, visitez le site www.ocri.ca.

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a pour mission d'assurer l'intégrité, l'équité et la transparence du secteur canadien des placements. Grâce à une réglementation et à une sensibilisation proactives, il favorise la confiance dans les marchés financiers, protège les investisseurs et soutient la croissance du secteur.

