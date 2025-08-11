Soyez des investisseurs avertis : protégez-vous contre les stratagèmes frauduleux

TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs au sujet de Dominion Peak, une plateforme de négociation de cryptoactifs frauduleuse exploitée depuis le site Web [dominion-peak[.]ca] qui utilise à mauvais escient le logo de l'OCRI, insinuant ainsi faussement être inscrite auprès de l'organisme.

Les investisseurs doivent savoir qu'aucun lien ne relie Dominion Peak à l'OCRI. Son usage du logo de l'organisme pour faire croire qu'elle est inscrite ou autorisée est interdit. Dominion Peak est une entité non inscrite.

Comment vous protéger contre la fraude

Ne traitez qu'avec des sociétés inscrites.

Signalez immédiatement à l'OCRI toute entité non inscrite prétendant être réglementée par celui-ci ou toute personne disant y travailler.

Évitez de communiquer des renseignements personnels ou financiers sans confirmer la légitimité de la demande.

L'OCRI reste déterminé à protéger les investisseurs et à fournir des ressources pour lutter contre les activités frauduleuses. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de repérer et de signaler les escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI.

Les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'organisme. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, communiquez immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada. Si le fraudeur prétend être associé à l'OCRI, veuillez le signaler également à notre organisme.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements - médias seulement : Ariel Visconti, Communications et affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, Téléphone : 416 526-8240, Adresse courriel : [email protected]