TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) annonce que Timothy Hodgson a démissionné aujourd'hui de son poste de président du Conseil afin de se présenter comme candidat aux élections. Miranda Hubbs, présidente du comité de gouvernance et administratrice indépendante au sein du Conseil, agira comme présidente par intérim conformément au cadre de gouvernance de l'organisme.

Nommé le 1er janvier 2023, M. Hodgson a été le premier président du Conseil de l'OCRI, poste qu'il occupait depuis la formation de l'organisme, qu'il a dirigé dans une période d'évolution et de croissance importante.

« Au nom de l'OCRI, nous remercions M. Hodgson pour sa vision et son engagement indéfectible. Son leadership exceptionnel a permis à l'OCRI de connaître un succès remarquable en relativement peu de temps, en s'appuyant sur les réalisations des organismes qui l'ont précédé pour devenir un organisme de réglementation encore plus solide et efficace au service des marchés financiers au Canada », commente Mme Hubbs.

« M. Hodgson a joué un rôle clé pour définir les orientations de l'OCRI, et nous le remercions pour son apport sur le plan de la stratégie et du leadership, souligne pour sa part Andrew Kriegler, chef de la direction de l'OCRI. Tandis que le conseil se consacre au choix de la personne qui succédera à M. Hodgson, nous nous concentrons sur la réalisation de notre mandat d'intérêt public et la poursuite du travail important qui est en cours. »

Le conseil d'administration entreprend dès maintenant la recherche d'un successeur permanent, un processus qui sera dirigé par un administrateur indépendant pour le compte du comité de gouvernance.

