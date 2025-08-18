TORONTO, le 18 août 2025 /CNW/ - Le 11 août 2025, l'OCRI a identifié une menace en matière de cybersécurité. Par mesure de précaution, l'OCRI a fermé de manière proactive certains de ses systèmes pour en assurer la sécurité et a immédiatement ouvert une enquête. Pendant toute cette période, les fonctions essentielles sont demeurées accessibles.

Les activités de surveillance des marchés boursiers en temps réel de l'OCRI se poursuivent normalement, sans aucune menace active dans nos systèmes.

L'enquête est en cours et l'OCRI collabore avec des experts externes en cybersécurité et en droit, ainsi qu'avec les forces de l'ordre.

Le 17 août, les résultats préliminaires de l'enquête ont indiqué que certains renseignements personnels des courtiers membres et de leurs personnes inscrits ont été touchés. Étant donné les normes de sécurité élevées que l'OCRI attend d'elle-même et de ses membres, nous sommes profondément préoccupés par cette situation, et nous savons que nos membres le seront aussi. Notre priorité est d'enquêter activement pour déterminer quels inscrits ont pu être touchés et, une fois que cela est fait, d'aviser directement ces personnes et de leur offrir des services d'atténuation des risques. De plus amples renseignements seront communiqués en temps utile.

Il est important de noter que les investissements des canadiens ne sont pas menacés. L'OCRI ne reçoit des informations que sur un échantillon d'investisseurs par le biais de ses fonctions de surveillance de la conformité des membres. Si l'enquête révèle que les informations d'un investisseur ont été compromises, l'OCRI informera cet investisseur et lui fournira des services d'atténuation des risques.

