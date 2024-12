Luc Fortin, administrateur représentant le secteur, a démissionné du conseil d'administration

TORONTO, le 11 déc. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a le plaisir d'annoncer que Kevin Kennedy a été nommé au conseil d'administration de l'OCRI à titre d'administrateur représentant le secteur. La date de prise d'effet de cette nomination est le 10 décembre 2024.

M. Kennedy, qui travaille dans les marchés financiers depuis plus de 35 ans, est premier vice-président et chef du groupe des marchés nord-américains de Nasdaq, qui comprend les activités menées au Canada et aux États-Unis. Avant d'occuper cette fonction, M. Kennedy était chef des opérations sur dérivés à Nasdaq pour les marchés des États-Unis et était responsable d'un vaste éventail d'options et de contrats à terme. M. Kennedy est également membre des conseils d'administration de l'Options Clearing Corporation et de Nasdaq Canada (Nasdaq CXC Limited). Il a aussi siégé au conseil de la Bourse de Philadelphie, avant l'acquisition de celle-ci par Nasdaq.

M. Kennedy a commencé sa carrière en tant que teneur de marché indépendant. Il a été président de sa propre entreprise de négociation et vice-président de la division des titres de capitaux propres de Goldman Sachs, où il dirigeait les activités liées aux dérivés à Philadelphie.

« L'expérience de Kevin sur les marchés financiers et sa connaissance approfondie des options et des titres de capitaux propres seront des atouts certains pour le conseil d'administration de l'OCRI, a affirmé Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. En tant qu'organisme de réglementation, nous travaillons régulièrement au-delà des frontières pour assurer l'intégrité des marchés mondiaux. Le point de vue de Kevin sera donc très précieux pour le conseil. »

M. Kennedy remplace Luc Fortin, qui a démissionné du conseil d'administration de l'OCRI. M. Fortin est président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et chef, Activités globales de négociation du Groupe TMX. Il quitte le conseil après six ans à titre d'administrateur représentant le secteur (au conseil de l'OCRI et, avant cela, de l'OCRCVM).

« Au nom du conseil, je tiens à remercier Luc pour son engagement envers l'OCRI et pour sa solide expertise de la négociation et de la réglementation des marchés », a déclaré Tim Hodgson, président du conseil d'administration de l'OCRI. Le conseil souhaite chaleureusement la bienvenue à M. Kennedy. Sa vaste expérience de la négociation de titres de capitaux propres et d'options sur les marchés fera de lui un membre prisé du conseil de l'OCRI. J'ai hâte de collaborer étroitement avec lui afin que nous puissions continuer d'avoir une incidence réelle dans le secteur. »

