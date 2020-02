L'Observateur des technologies médias (OTM) publie son nouveau rapport Aperçu des cinq grandes tendances sur les services par contournement, le co-visionnement, la baladodiffusion et plus encore

Face à une pression accrue sur le marché des services par contournement, comment les nouveaux venus s'en sortiront-ils? Selon les nouvelles données de l'OTM, un Canadien sur six se dit intéressé par un abonnement à Disney+ et un sur dix, à Apple TV+.

Netflix domine toujours le marché canadien. En général, les francophones préfèrent consommer ses contenus en anglais.

Avec qui regardez-vous la télévision? 41% des Canadiens déclarent qu'ils seraient embêtés si quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de regarder une émission la regardaient sans eux. En matière de co-écoute, les drames et les comédies sont les genres préférés des Canadiens.

La baladodiffusion est populaire au Canada : 26 % des Canadiens écoutent au moins un balado. Un Canadien sur sept préfère les balados d'humour.

Un Canadien sur dix possède un appareil intelligent permettant de contrôler des éléments de leur maison, comme la température, l'éclairage ou autres. Les produits Google Nest sont de loin les appareils intelligents les plus populaires chez les Canadiens.

