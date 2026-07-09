L'ITHQ reçoit l'autorisation de Québec pour son nouveau pavillon dédié à la gestion et à la recherche

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) franchit une grande étape de son histoire : il obtient le feu vert du gouvernement pour réaliser un nouveau pavillon de gestion et de l'innovation. Il s'agit du plus grand projet de développement depuis sa création, en 1968. Ce pavillon aura pignon sur rue au 1720-1726, rue Saint-Denis, à proximité de l'édifice principal. Il permettra à la plus importante école hôtelière au pays d'adapter ses infrastructures à l'évolution de ses activités et aux besoins de sa communauté, tout en contribuant à la revitalisation du Quartier latin.

Façade du futur pavillon de l'ITHQ (c) Provencher_Roy

« L'ITHQ poursuit son évolution. Au cours des dernières années, nous avons obtenu le droit de délivrer des diplômes universitaires, enrichi notre offre de formation et développé nos activités de recherche. Ce pavillon de gestion et de l'innovation représente le prochain jalon de cette évolution. Plus qu'un simple bâtiment, il nous permettra d'offrir des espaces propices à l'apprentissage actif, à la recherche et à la collaboration, en plus de renforcer notre contribution à un secteur qui constitue le quatrième moteur économique du Québec. Cette étape décisive n'aurait pas été possible sans l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur qui, à l'issue d'une analyse approfondie, a reconnu la valeur et la pertinence de ce projet structurant pour l'avenir de l'ITHQ. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer l'ITHQ dans cette étape déterminante de son développement et reconnaît la pertinence et l'importance de ce projet. Véritable fleuron de l'enseignement supérieur québécois, l'Institut joue un rôle essentiel dans notre économie. Ce nouveau pavillon lui permettra de moderniser ses infrastructures, de soutenir la croissance de ses activités d'enseignement et de recherche, et de mieux répondre aux besoins de sa communauté étudiante. » - Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce projet d'acquisition illustre notre vision pour le Quartier latin : un milieu vivant où l'enseignement, la recherche, la culture et l'innovation se renforcent mutuellement. En donnant à l'ITHQ les moyens de poursuivre sa croissance, notre gouvernement investit dans la relève, l'attractivité de Montréal et la vitalité économique d'un secteur névralgique de notre métropole. Chaque projet structurant comme celui-ci contribue à faire du Quartier latin un pôle encore plus dynamique et à consolider le rayonnement de Montréal. » - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Des espaces à la hauteur de la mission de l'ITHQ

Unique au Canada, l'ITHQ est une école hôtelière de calibre international qui forme la relève en tourisme, en hôtellerie et en restauration. Reconnu pour son approche pédagogique distinctive et ses activités de recherche appliquée, l'établissement joue également un rôle de premier plan auprès de l'industrie et des institutions gouvernementales, notamment grâce à son centre d'expertise.

Afin de répondre à ses besoins croissants en matière d'espaces et de poursuivre sa mission dans des conditions optimales, l'ITHQ bénéficiera d'un nouveau bâtiment d'une superficie brute de 4 600 m2. Son futur pavillon accueillera notamment les classes de troisième année du collégial, l'ensemble de sa population étudiante universitaire, les deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) ainsi que des zones de travail coopératif.

Un projet tourné vers l'avenir et enraciné dans son milieu

Développé en collaboration avec la Société de développement Angus (SDA), entreprise d'économie sociale reconnue pour son expertise en développement urbain durable, la firme d'architectes Provencher_Roy et l'entreprise de construction Pomerleau, le projet mariera préservation du patrimoine et innovation architecturale.

« La participation de la SDA au développement du nouveau pavillon de l'ITHQ contribuera à doter l'institution d'infrastructures modernes, répondant aux plus hauts standards internationaux. Ce projet permettra également de renforcer l'attractivité et le rayonnement du Quartier latin en favorisant la revitalisation de ce secteur névralgique. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative porteuse qui s'inscrit pleinement au cœur de notre mission. » - Charles Larouche, vice-président directeur, Société de développement Angus

La façade existante sera conservée tandis que le bâtiment sera entièrement reconstruit derrière celle-ci. Baigné de lumière naturelle et ponctué d'espaces verts, le futur pavillon favorisera les échanges et l'apprentissage dans un environnement conçu selon les meilleures pratiques architecturales contemporaines. Il permettra également de consolider la présence étudiante, académique et scientifique de l'ITHQ au cœur de Montréal et du Quartier latin.

La livraison du projet est actuellement prévue pour l'automne 2028.

Des images des rendus architecturaux sont accessibles ICI.

Crédit : Provencher_Roy

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ)

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Source : Ophélie Simoncelli, Responsable des communications | Relations publiques, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), [email protected]