L'honorable Liza Frulla reconduite à la présidence de Destination Canada : une excellente nouvelle pour l'ITHQ et l'industrie touristique

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) accueille avec fierté la reconduction de sa directrice générale, l'honorable Liza Frulla, à la présidence du conseil d'administration de Destination Canada pour un nouveau mandat de cinq ans. Ce renouvellement souligne la force de son leadership, sa compréhension fine des enjeux du secteur et sa capacité à faire avancer une vision ambitieuse et durable du tourisme canadien.

L'honorable Liza Frulla (crédit photo: Christian Fleury) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Depuis 2015, Mme Frulla a contribué à transformer l'ITHQ en renforçant son positionnement comme acteur clé de la formation, de la recherche et du développement du savoir. Parmi ses réalisations marquantes, la grande école hôtelière a obtenu la capacité de délivrer de façon autonome des diplômes universitaires et propose depuis cinq ans le premier grade appliqué en gestion (B. App. G.) au Québec, le baccalauréat en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie. Notons également la création du GastronomiQc Lab, une unité mixte de recherche avec l'Université Laval, consacrée aux sciences de la gastronomie et d'ExperiSens, le seul centre collégial de transfert de technologie (CCTT) qui se spécialise en tourisme.

La présence de Liza Frulla à la tête de Destination Canada consolide le lien essentiel entre la formation et les grandes orientations de l'industrie. Elle permet de maintenir un dialogue étroit entre ceux qui forment la relève et ceux qui façonnent l'avenir du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Pour les étudiantes et étudiants de l'ITHQ, c'est l'assurance d'évoluer dans un environnement directement connecté aux réalités du terrain, aux tendances et aux besoins d'une industrie en constante transformation.

« La reconduction de Liza Frulla à la présidence de Destination Canada est une excellente nouvelle pour toute l'industrie. À l'ITHQ, nous constatons chaque jour l'impact de son engagement et de sa vision, tant pour notre institution que pour la relève que nous formons. » - Jasmin Tanguay, directeur principal des études et membre du CA de l'ITHQ

L'ITHQ félicite chaleureusement l'honorable Liza Frulla et se réjouit de poursuivre, sous sa direction, sa mission de former une relève compétente, agile et passionnée.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Source : Ophélie Simoncelli, Responsable des communications | relations publiques, [email protected]