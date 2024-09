MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer le renouvellement de son entente jusqu'en 2026 avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ).

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce vendredi dernier, en présence de l'ensemble des partenaires de la SNAAQ.

Madame Mélanie Bergeron, directrice du Centre d’expertise et monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Le Centre d'expertise est très satisfait de cette confiance renouvelée et de l'élargissement de son offre de services. En effet, en plus d'accompagner les institutions publiques à se doter d'une cible d'achat local, de la maintenir voire de la dépasser, notre équipe-conseil en approvisionnement local recommande différentes actions répondant aux tendances alimentaires actuelles et à l'optimisation des services alimentaires. Notre équipe travaille également sur une offre de formations en ligne afin de réduire le gaspillage, végétaliser les menus, acheter de manière responsable, et améliorer la valeur nutritive des aliments au menu.

Au cours des trois dernières années, les conseillers et conseillères de l'ITHQ ont développé une expertise reconnue et appréciée par les institutions publiques. Répartis aux quatre coins du Québec, ils sont en mesure de saisir les enjeux régionaux et de proposer des solutions adaptées. En ce sens, les membres de notre équipe participent régulièrement aux rencontres organisées par les tables de concertation bioalimentaire régionales bonifiant ainsi leurs connaissances du milieu et réseautant avec tous les acteurs du secteur.

« Je suis ravie que le MAPAQ réitère sa confiance envers l'ITHQ et son Centre d'expertise. Grâce au service d'approvisionnement local de l'ITHQ, plus de 900 établissements publics ont été accompagnés afin de se doter d'une cible d'achats d'aliments québécois. Depuis 2020, nous sommes fiers de soutenir efficacement les institutions publiques dans leurs démarches en approvisionnement local et de participer à faire rayonner les bonnes pratiques pour inspirer tout le secteur bioalimentaire. À l'ITHQ, nous nous faisons un devoir d'être une vitrine des produits québécois, tant auprès de notre clientèle que de nos étudiants et étudiantes, à qui nous transmettons chaque jour l'importance de valoriser les aliments d'ici et le savoir-faire de ceux et celles qui les produisent. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

À propos du Centre d'expertise de l'ITHQ

Le Centre d'expertise de l'ITHQ est un véritable pôle d'excellence, offrant des formations, du service-conseil et de l'accompagnement aux entreprises privées et aux institutions publiques québécoises afin de les soutenir dans leur développement et de favoriser l'innovation. Le Centre d'expertise propose également, les Ateliers SAQ par ITHQ destinés au grand public afin de découvrir, déguster et vivre une expérience unique autour du vin, des spiritueux et des accords mets et vins.

