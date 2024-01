L'ITHQ LANCE UN SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT EN AMELIORATION DE LA VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS AU MENU

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Grâce à l'appui financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), la référence au Canada en matière de formation et d'expertise dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie, est fier de lancer un service d'accompagnement en amélioration de la valeur nutritive au menu pour les entreprises du secteur de la restauration souhaitant offrir à leur clientèle des aliments de meilleure qualité nutritionnelle.

Deux experts de l'ITHQ, une nutritionniste et un chef, révisent la liste des ingrédients d'une recette et en évaluent la valeur nutritive. (Crédit : ITHQ) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025 du MAPAQ, dont l'un des objectifs poursuivis est de soutenir l'accès et l'offre d'aliments de qualité favorable à la santé, le Centre d'expertise de l'ITHQ est mandaté pour déployer ce service gratuit et personnalisé auquel les restaurants, chaînes de restaurants et services alimentaires de cafétérias privés sont admissibles.

Les entreprises qui entameront une démarche d'amélioration de leurs menus seront appuyées par une équipe multidisciplinaire rassemblant des expertises en cuisine, en nutrition, en sciences des aliments, en approvisionnement local ainsi qu'en gestion de la restauration. Elles choisiront ainsi d'améliorer la valeur nutritive des aliments servis à leur clientèle qui, selon la tendance des récentes années, a démontré son appétit pour des menus plus sains et à provenance locale.

« Je suis heureux du soutien accordé à ce projet de l'ITHQ, qui vise à appuyer les restaurateurs dans l'amélioration nutritionnelle des plats qu'ils offrent. Les repas pris à l'extérieur de la maison peuvent forger les habitudes d'achat des consommateurs. J'invite les restaurateurs à se prévaloir de ce service d'accompagnement gratuit offert par l'ITHQ pour repenser leur menu. Par son appui à cette initiative, votre gouvernement pose un geste concret favorisant la santé de tous les Québécois. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« En aidant les restaurateurs à relever un défi de taille, celui de satisfaire les besoins de leur clientèle et de préserver son expérience gustative, tout en améliorant la qualité nutritionnelle des menus, l'ITHQ agit à titre d'expert-conseil de premier plan pour soutenir une industrie où les tendances évoluent rapidement. Nous sommes fiers de présenter ce nouveau service, qui s'ajoute aux nombreuses solutions d'accompagnement qu'offre le Centre d'expertise de l'ITHQ aux entreprises en tourisme, hôtellerie et restauration. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

Une démarche collaborative

Le service d'accompagnement en amélioration des aliments au menu se déroule en quatre étapes qui font appel à la collaboration entre les entreprises et l'expertise multidisciplinaire de l'ITHQ :

Évaluation des besoins en matière d'amélioration de l'offre alimentaire et identification des aliments à améliorer;

Codéveloppement et amélioration des produits offerts visant à obtenir des versions de bonne qualité nutritive, en favorisant l'approvisionnement local et en maintenant une qualité gustative et des prix concurrentiels;

Adaptation des nouveaux produits pour les normaliser et les opérationnaliser au sein des chaînes de restaurants et des cafétérias;

Promotion et mise en valeur des nouveaux aliments de qualité nutritive améliorée.

Il est possible d'en connaître davantage sur le service d'accompagnement en amélioration de la valeur nutritive des aliments au menu sur le site web du Centre d'expertise de l'ITHQ.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

