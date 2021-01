« L'ITHQ franchit aujourd'hui une nouvelle étape de son histoire! Après 12 années d'efforts soutenus, nous pouvons enfin présenter ce programme de niveau universitaire unique qui répond aux besoins des professionnels du milieu de l'accueil. Les indicateurs clés laissent entrevoir une relance imminente de l'industrie touristique et un retour à la normale entre 2023 et 2025. La pénurie de main-d'œuvre demeurera un enjeu majeur pour l'ensemble de notre secteur; plus de 50 000 emplois seront à pourvoir au Québec dans les prochaines années. Quand les bacheliers de la première cohorte obtiendront leur diplôme de l'ITHQ en 2024, l'industrie aura accès à cette relève qualifiée, prête à lui venir en aide pour réinventer les entreprises touchées par la pandémie », explique l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Ouvrir les portes sur de multiples débouchés

Le domaine de l'accueil (hospitality) est encore méconnu au Québec, mais gagne ses lettres de noblesse partout dans le monde. Les diplômés du Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie attireront le regard des recruteurs dans le secteur de l'hôtellerie, mais aussi dans les domaines de la restauration, des loisirs, des voyages, des congrès, des attractions et bien plus encore.

« Les finissants dans le domaine de l'accueil se distinguent par leur aptitude à créer des échanges humains qui favorisent le bien-être, en mettant de l'avant des comportements, des attitudes et des environnements adaptés à la clientèle », souligne Jasmin Tanguay, directeur principal des études universitaires et de la recherche à l'ITHQ. « Cette relève qualifiée saura plaire aux employeurs de différentes industries qui souhaitent miser sur l'excellence de leur service et de leur expérience client pour se démarquer. »

Une formule unique

Grâce à son approche pratique qui mise sur des stages en alternance travail-études, le Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie représente une alternative au diplôme classique en administration des affaires. Premier du genre au Québec, ce programme bilingue prévoit 10 mois de stage en entreprise, en plus de cours pratiques dans les installations pédagogiques uniques de l'ITHQ, ce qui préparera de façon concrète les étudiants et étudiantes à un parcours professionnel prometteur. « Dans les industries de l'accueil et de l'hôtellerie, où les qualités de leader et les habiletés relationnelles sont essentielles, il est important de plonger dans l'action pour bien intégrer les théories de gestion apprises en classe », indique Jasmin Tanguay.

Le baccalauréat étant en cours d'approbation par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature sur le site de l'ITHQ d'ici au 1er mai 2021. La première cohorte devrait voir le jour à l'automne 2021. Pour tous les détails, consultez le ITHQ.qc.ca/baccalauréataccueil .

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'ITHQ est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des ateliers destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public.

Pour plus de renseignements, consultez le ITHQ.qc.ca/admission.

