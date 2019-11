L'ITHQ et l'AHQ s'associent pour offrir des ateliers sur le harcèlement et le cannabis en milieu de travail

« Notre industrie est agile et n'hésite pas à s'allier à ses partenaires pour développer de nouveaux outils au bénéfice de nos gestionnaires et professionnels. Cette collaboration avec l'ITHQ est une occasion parfaite pour le secteur hôtelier d'offrir une formation adaptée aux nouvelles réalités en matière de normes du travail. L'AHQ encourage les employeurs de l'hôtellerie et les gestionnaires à s'y inscrire et ainsi à procurer à tous un milieu de travail sain et sécuritaire, à notre image. » - Xavier Gret, président directeur général de l'AHQ

Harcèlement et civilité en milieu de travail

Au Québec, chaque salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Cet atelier permettra aux participants de se familiariser avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail portant sur le harcèlement. Il est essentiel que les employeurs sachent identifier les cas de harcèlement, connaissent les droits et obligations des parties dans de telles circonstances et en comprennent tous les aspects légaux, afin de pouvoir se doter d'une politique en la matière.

Cannabis et ses dérivés en milieu de travail

Le cannabis est légal au Canada depuis tout juste un an. Comment réagir quand un employé est soupçonné de consommer du cannabis sur ses heures de travail? Cet atelier permettra aux employeurs et aux gestionnaires de mieux comprendre les impacts de la consommation de cannabis en entreprise, de connaître leurs droits et obligations comme ceux de leurs employés, de déterminer les actions pouvant être posées et d'élaborer une politique d'entreprise traitant de ces enjeux.

Thierry Hamtiaux, formateur

Les deux formations ont été confiées à Thierry Hamtiaux, détenteur d'une maîtrise en psychologie industrielle de l'Université de Montréal, ainsi qu'un DESS spécialisé en « Pratique de la consultation auprès des organisations et des communautés » de l'Université de Sherbrooke. Thierry Hamtiaux est consultant en ressources humaines auprès de PME et de grandes entreprises depuis plus de 40 ans. Formateur chevronné, il se spécialise dans les questions liées à la santé et au harcèlement au travail.

Pour plus de renseignements sur ces ateliers de perfectionnement ou pour inscription:

Cannabis et ses dérivés en milieu de travail : https://www.ithq.qc.ca/expertise-et-recherche/perfectionnement/gestion/cannabis-et-ses-derives-en-milieu-de-travail/

Harcèlement et civilité en milieu de travail : https://www.ithq.qc.ca/expertise-et-recherche/perfectionnement/gestion/harcelement-et-civilite-en-milieu-de-travail/

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

