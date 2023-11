L'ITHQ DÉCERNE UN DIPLÔME HONORIS CAUSA À L'HONORABLE RAYMOND BACHAND

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Lors de la Cérémonie des diplômes, qui s'est tenue hier au Palais des congrès de Montréal, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a rendu hommage à une personnalité politique, ayant largement contribué à l'industrie touristique tout au long de sa carrière. En effet, l'honorable Raymond Bachand a reçu un diplôme honoris causa des mains de Liza Frulla, directrice générale de la grande école hôtelière, et de Paolo Di Pietrantonio, président de son conseil d'administration.

L’honorable Raymond Bachand reçoit un diplôme honoris causa des mains de l’honorable Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ, et de Paolo Di Pietrantonio, président de son conseil d’administration (crédit photo : Jean-Philip Lessard) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

« L'ITHQ est heureux de réserver cet honneur à M. Raymond Bachand, homme d'affaires et homme politique bien connu des Québécois et des Québécoises, dont l'engagement envers notre industrie ne s'est jamais démenti. Des années 1990, alors qu'il était président-directeur général du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, aux années 2000 et jusqu'en 2012, où il a été à la tête de différents ministères dont celui du Tourisme, M. Bachand a participé à de maintes occasions à faire de Montréal et du Québec des destinations prisées et de calibre international. » - L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

Raymond Bachand

Conseiller stratégique chez Norton Rose Fulbright Canada depuis janvier 2014, l'honorable Raymond Bachand est membre du Barreau du Québec, en plus de détenir une maîtrise et un doctorat en administration de la Harvard Business School.

De la politique aux affaires, des affaires à la politique, on reconnaît rapidement les compétences et l'expertise indéniables de Raymond Bachand, à qui l'on confie très tôt dans sa carrière plusieurs postes de haut niveau.

La contribution de M. Bachand à l'industrie touristique québécoise commence déjà entre 1994 et 2001, alors qu'il agit à titre de premier vice-président, puis de président-directeur général du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, le FTQ. Il y pilote une équipe spécialisée en tourisme afin d'encourager des investissements ayant notamment mené à la réouverture du Manoir Richelieu, au financement du projet Tremblant et ayant permis de soutenir les Expos de Montréal.

Député libéral d'Outremont à l'Assemblée nationale de 2005 à 2013, il est successivement nommé ministre du Tourisme; ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation; ministre responsable de la région de Montréal; ministre du Revenu et ministre des Finances.

À ces titres, il poursuit son engagement envers l'industrie du tourisme et la liste de ses contributions est longue :

On lui doit non seulement le sauvetage de la Formule 1 à Montréal, mais aussi la mise en place d'une stratégie de développement durable et de promotion des croisières internationales sur le fleuve Saint-Laurent. Sous sa gouverne, le financement de grands festivals est stabilisé. On assiste également au lancement de Montréal Complètement Cirque et à l'entrée du CF Montréal dans la MLS avec le financement du stade Saputo. Il appuie les courses de championnat de cyclisme, à Montréal et Québec, le lancement de C2 Montréal et il assure le financement du Quartier des spectacles.

Impliqué dans les grandes stratégies touristiques ayant mené à la transition de l'OSM dans la Maison symphonique, au lancement du Diamant à Québec et au projet du pavillon de la paix du Musée des beaux-arts de Montréal, Raymond Bachand a à cœur les attraits qui font de notre industrie l'un des pôles économiques les plus importants de la province.

Très impliqué socialement, M. Bachand siège à plusieurs conseils d'administration et comités consultatifs. Il est notamment président du conseil d'administration de Tourisme Montréal pendant quatre ans. Et siège durant neuf ans au CA de Transat, dont il est président les deux dernières années, lors desquelles il contribue de façon importante à la sortie de la crise financière créée par la pandémie. Il collabore aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal en tant que membre du comité des gouverneurs et, en 2018 et 2019, il participe au Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme du gouvernement du Canada. Encore aujourd'hui et depuis 2015, il siège sur le Conseil de l'attractivité de Montréal International.

Quand la pandémie survient et frappe lourdement nos secteurs, M. Bachand prend la tête d'un nouveau comité-conseil : la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise. Il revendique un soutien continu des gouvernements du Québec et du Canada envers l'industrie touristique qui en a grand besoin.

Les diplômes honoris causa de l'ITHQ

Chaque année, l'ITHQ décerne des diplômes honoris causa à des personnalités de tous les horizons qui contribuent de façon significative à l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration. Ces personnes sont des modèles de leadership, de créativité et d'excellence, des valeurs que l'ITHQ s'efforce d'inculquer à ses étudiants.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Sources : Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, ITHQ, [email protected]; Marc-Antoine Bélanger, Responsable, communications - relations médias, [email protected]